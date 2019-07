El duro descargo de la salteña Ruth Bravo al no ser convocada para los Panamericanos

El director técnico del seleccionado femenino de fútbol, Carlos Borrello, anunció hoy la lista de 18 jugadoras para participar de los Juegos Panamericanos de Lima a partir del 28 de julio, entre quienes hay cuatro ausencias destacadas: la salteña Ruth Bravo, Soledad Jaimes, Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo.

Luego de esto, las jugadoras hicieron fuertes descargos en las redes sociales en las que apuntaron contra Borello por su decisión y consideraron que el cuerpo técnico "no está a la altura". "El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. Ellos quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias de pensamiento han decidido dejarme afuera de la posibilidad de defender a mis amados colores", escribió Bravo, apodada "Chule".

Aquí lo escribió:

"Ni descanso ni lesiones ni permiso de mi club, ganas sobran de estar en la selección! Desde chiquita entrenando y luchando para estar..

Siempre peleando desde mi lugar contra la discriminacion y a favor de la igualdad! El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. Ellos quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias de pensamiento han decidido dejarme afuera de la posibilidad de defender a mis amados colores.

El motivo de este mensaje es muy simple, se habló con todo el equipo que viajo al mundial respecto de varias cosas que queríamos lograr para el crecimiento y cumplimiento de nuestro objetivos personales y el fútbol femenino de argentina. En esa charla cada una expuso su pensamiento, variados y similares pero si en algo TODAS coincidíamos era en que el cuerpo técnico no estaba a la altura de lo que pretendemos. En lo personal creo que cada persona cumple un ciclo y no deseábamos más escuchar previo a un partido cosas tales como: “nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo”. Ejemplos como ese sobran.

No voy a mentir y decir que no me duele en lo más profundo no estar, no voy a decir que no se me llenan de lágrimas los ojos al leer la lista y no ver mi nombre, y no puedo decir que cada palabra que escribo no me duele porque la realidad es que no hay nada más lindo ni más importante para un deportista que vestir la celeste y blanca...

Con la frente en alto y tranquila, seguiré trabajando para volver a tener mi lugar sabiendo que no hice más que ser una de las voces de las 23.

Orgullosa de quienes siguen esta lucha...a veces para ganar hay que saber perder y quien no arriesga no gana nunca.

Cuanto nos falta para decir: “no vamos a la Casa Blanca” y se haga lo que se dice. (Megan Rapione, actual campeona del mundo y capitana de su selección)

Gracias a los que me acompañan y me apoya siempre! 🇦🇷 TE AMO ARGENTINA !"

Las convocadas



Con la base del plantel que disputó el último Mundial de Francia y con la incorporación de dos caras nuevas, el entrenador definió la nómina que el miércoles 24 partirá hacia Perú.



Con respecto a la histórica participación en el último Mundial de Francia se suman la mediocampista Micaela Cabrera y la delantera Yamila Rodríguez, ambas de Boca Juniors.



La lista completa la integran: arqueras: Vanina Correa (35 años, Rosario Central) y Solana Pereyra (20, UAI Urquiza). Defensoras: Agustina Barroso (26, CFF Madrid), Eliana Stabile (25, Atlético Huila), Adriana Sachs (25, UAI Urquiza), Virginia Gómez (28, Rosario Central), Gabriela Chávez (30, River Plate), Natalie Juncos (28, UAI Urquiza), Aldana Cometti (23, Sevilla).



Mediocampistas: Vanesa Santana (28, Boca), Miriam Mayorga (29, UAI Urquiza), Mariela Coronel (38, Granada GCF), Dalila Ippolito (17, River) y Micaela Cabrera (21, Boca).



Delanteras: Yael Oviedo (27, Rayo Vallecano), Mariana Larroquette (26, UAI Urquiza), Milagros Menéndez (22, UAI Urquiza) y Yamila Rodríguez (21, Boca).



El combinado argentino debutará en el grupo B el domingo 28 de julio ante Perú; el 31 enfrentará a Panamá; y cerrará la primera fase el sábado 3 de agosto ante Costa Rica.