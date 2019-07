Crece la tensión por otro posible paro de UTA ante la falta de acuerdo

El conflicto entre los trabajadores del transporte urbano de pasajeros de corta y media distancia nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas por la falta de acuerdo en torno a las negociaciones paritarias de este año podría agravarse con un paro por 48 horas que tendría lugar entre el jueves y viernes de esta semana.

En Salta, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) espera que se llegue a un acuerdo paritario entre los trabajadores y las empresas agrupadas en la Fatap (Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros) para poder implementarlo y no descartan colaborar para que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Al verse envuelto en el cruce de acusaciones por los subsidios que cada distrito recibe para ayudar a las empresas a enfrentar sus costos operativos, el Gobierno nacional publicó ayer una solicitada en la que responsabilizó a las provincias por la falta de acompañamiento y negó que la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciban más subsidios que el resto. Omitió, no obstante, aclarar que el servicio en esos dos distritos está bajo la responsabilidad del Ministerio de Transporte de la Nación, cuando en las restantes provincias, los gobiernos locales deben hacerse cargo de la situación.

La primera parte de la solicitada que publicó el Ministerio de Transporte de la Nación expone: "Cada provincia o ciudad es responsable de su sistema de colectivos. Son ellas las que definen qué cantidad de unidades circulan, sus recorridos, paradas y tarifas; las que licitan las concesiones y las que controlan los costos de cada sistema de transporte. En cambio, los colectivos que empiezan en una provincia y terminan en otra, son responsabilidad del Estado nacional".

Sin embargo, no aclara que el propio Gobierno nacional, a través justamente del Ministerio de Transporte, asumió mediante la resolución 1154/2018 la administración de los sistemas de transporte de Buenos Aires provincia y Ciudad a través de la creación, en enero de este año, de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Modernización de la Red de Colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)".

Consultado por El Tribuno, el titular de la AMT, Federico Hanne, le bajó el tono a la publicación del Gobierno nacional al afirmar que "la solicitada no afecta a Salta ni se refiere a la situación de la provincia" porque "nosotros somos uno de los pocos distritos que no ha tenido ningún tipo de inconveniente ni penalidades por parte del Gobierno nacional en términos de lo que tiene que ver con el funcionamiento de los subsidios o del sistema de transporte".

En cambio explicó que hay casos, como el de Jujuy, "en donde tenés lock out patronal y paro de trabajadores de manera local", pero que "en Salta los únicos inconvenientes tuvieron que ver con la adhesión a la medida nacional".

La solicitada del Gobierno sostiene además que "representantes de todas las provincias del país votaron en noviembre de 2018, por mayoría en el Congreso de la Nación, la ley de Presupuesto 2019 a partir de la cual el Gobierno nacional transfirió a los gobiernos locales, incluidas Ciudad y Provincia de Buenos Aires, los recursos para el financiamiento de los colectivos. Además, de manera complementaria, el Estado nacional destina hoy $8.700 millones para los sistemas de colectivos del interior del país a través de un fondo compensatorio y la tarifa social". No obstante, antes de la quita de subsidios a las provincias del interior, solo Salta recibía $1.300 millones para financiar el sistema de transporte.

Hanne, por su parte, señaló que "nosotros hemos hecho un sistema de ordenamiento importante en términos del funcionamiento del sistema de transporte y una readecuación de costos que tiene que ver con la prestación y la ejecución de políticas de achicamiento de la estructura de Saeta por un lado y, por otro, los ajustes que se vienen haciendo desde principios de año, en donde hubo incluso algún conflicto porque se suprimieron ciertos recorridos y algunas vueltas y había temor de que pudiera haber despidos, cosa que no ocurrió". Explicó además que hicieron "una recomposición tarifaria, que es la que se viene dando con gradualidad mes a mes y es lo que hace que hoy por hoy en Salta estemos en una situación de estabilidad con un manejo muy distinto de lo que pasa en los principales distritos del país".

Finalmente, la solicitada de Nación afirma que "para solventar las nuevas responsabilidades las provincias cuentan con mayores ingresos a partir del Pacto Fiscal y es decisión de los gobiernos provinciales en qué destinan esos recursos. Por esa razón es intención del Gobierno nacional que las provincias respeten y cumplan el Pacto Fiscal para garantizarle el servicio a los millones de usuarios de colectivos de todo el país".

Al respecto, el titular de la AMT aclaró que Salta no puede intervenir para pagar porque "hay una paritaria que no está cerrada. El Estado provincial no participa de esta negociación", explicó y dijo que las conversaciones dependen de las empresas de transporte y la UTA".

En este sentido, indicó que "la Fatap no quiere firmar el acuerdo paritario hasta tanto no tenga el compromiso de todos los gobiernos provinciales de que van a acompañar a las empresas en términos ya sea de tarifas o dinero que tengan que poner para ayudar a cubrir el acuerdo que ellos cierren", pero que "la mayoría de las provincias no quieren poner plata".

Hanne agregó que "una vez que haya un acuerdo, nosotros estamos dispuestos a implementarlo. Soy optimista de que va a haber un arreglo a nivel nacional", pero dejó en claro que "nosotros, en Salta, hasta tanto no se firme un convenio paritario no nos podemos sentar para ver si efectivamente va a hacer falta o no que el Estado haga mayores aportes o no. No podemos hacer un arreglo desde lo local porque ni siquiera somos ente de aplicación en la cuestión. Hay que tener un marco que te da la paritaria, sin ello no podemos intervenir".

Expuso que "una vez acordada la paritaria, nosotros vamos a gestionar ante Nación un incremento en los aportes habida cuenta de la modificación de la estructura de costos, y haremos las gestiones como venimos haciendo hasta ahora para tener un sistema que sea mucho más sustentable de lo que es en la mayoría de los distritos".

Finalmente, destacó: "Tenemos un sistema que, como todos, atravesamos dificultades pero está muchísimo más ordenado que en otros distritos, tanto en el Área Metropolitana como en el interior".