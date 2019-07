Choferes: El gremio anticipa un paro de 48 horas

La UTA advirtió que si no se llega a un acuerdo van a endurecer las medidas de reclamo.

Los choferes de colectivos nucleados en la UTA no están dispuestos a ceder en su reclamo por una recomposición salarial y, tras acatar las conciliaciones obligatorias e incluso una voluntaria, la falta de acuerdo con las empresas los llevará a endurecer su protesta y esta semana pararán 48 horas el jueves y viernes.

La UTA a nivel nacional difundió ayer un comunicado en el que informa que "en el transcurso de toda esta discusión salarial que llevamos adelante en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, hemos intervenido con una constante voluntad de diálogo y racionalidad, sumado al compromiso con la actividad y el funcionamiento del servicio público que operamos, sin desatender la importancia de una necesaria y urgente recomposición salarial para todos los trabajadores del sector".

Afirman además que "ante la postura de la representación empresaria, que desoye la legítima pretensión sindical de una urgente recomposición salarial, ratificamos el plan de lucha, declarando realizar asambleas al solo efecto informativo a partir del martes 16 de julio. De no hallar favorable acogida a nuestro reclamo en la audiencia prevista para el día miércoles, decretamos un paro total de actividades por 48 horas para los días jueves 18 y viernes 19 del corriente mes, medidas estas que se irán incrementando progresivamente de no acordarse la pauta salarial".

A nivel local, el titular de la UTA Salta, Miguel Barrera, reafirmó a El Tribuno lo expuesto en el documento difundido.

Por su parte, el titular de la AMT, Federico Hanne, señaló que van a "intentar evitar el paro, pero lo que no podemos hacer es intervenir en la negociación paritaria porque no somos parte en esto. Pero vamos a intentar intervenir a través del diálogo para que, en el caso de Salta, tengan garantizado el cumplimiento del acuerdo al que se llegue, dejando en claro que no es algo que dependa de una decisión de la AMT".

Al respecto, Barrera indicó que aún no mantuvieron contacto con autoridades provinciales aunque confió en que se comunicarán con él una vez que se concrete la audiencia del miércoles en Buenos Aires.