ARA San Juan: familiares creen que el oficialismo intenta proteger a Aguad

La Comisión Bicameral del Congreso encargada de investigar el hundimiento del submarino ARA San Juan concluyó hoy su informe sobre las causas del siniestro en el que murieron los 44 tripulantes de la nave, pero los legisladores del oficialismo firmaron en disidencia.

El informe final fue rubricado por los 12 diputados y senadores que integran la comisión tras una reunión de carácter reservado que se realizó en el Salón Deolindo F. Bittel del edificio anexo del Senado y será presentado oficialmente el próximo jueves.

Sin embargo, los cuatro legisladores oficialistas (los senadores Esteban Bullrich, Guillermo Montenegro e Inés Brizuela y Doria y el diputado Luis Petri) firmaron en disidencia el documento.

La diferencia central entre los cuatro oficialistas y los siete opositores se encuentra en el capítulo referido a la responsabilidad del Gobierno sobre el extravío y hundimiento de la nave: cada sector elaboró su propio apartado sobre este punto.

Más precisamente, el apuntado por el informe es el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Por eso, los legisladores de Cambiemos decidieron elaborar su propio apartado sobre las responsabilidades en el caso, informa Perfil.

En ese contexto, los familiares de los tripulantes que asistieron a gran parte de las reuniones que llevó a cabo la Comisión Bicameral, aunque no a la de este jueves ya que era de carácter reservado, aseguraron que el oficialismo intenta proteger a Aguad para ‘cuidar a la gente de su partido‘.

‘En ese informe se ven las responsabilidades políticas del Ministro de Defensa y quieren cuidar a la gente de su partido. Buscan deslindar de toda responsabilidad a sus ministros. Esto nos cae muy mal. Ellos están poniendo presente la grieta porque acá no debería haber ningún tipo de color de partido‘, señaló Isabel, hermana del cabo primero Daniel Polo.

En esa misma linea se expresó Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, y aseguró que el informe ‘va a ser muy contundente‘. ‘Se mantuvieron en disidencia respecto de la responsabilidad de Macri y Aguad. es raro, al firmarlo ellos acuerdan los términos del informe, pero desacuerdan las responsabilidades políticas. Eso es contradictorio respecto de la prueba del expediente en el que es muy claro la responsabilidad de los funcionarios.



Asimismo, Isabel Polo comentó que la excusa del oficialismo fue si Aguad es culpable, también lo son los ministros de Defensa anteriores: ‘Plantearon que si van a inculpar a Aguad, también deben ser inculpados Nilda Garré y Agustín Rossi, que fueron parte de la reparación de media vida. No digo que no, el buque estaba en pésimo estado y eso no viene de hace uno o dos años, viene de una fuerza olvidada. Les cabe una responsabilidad indirecta, así haya estado atado con alambre y pegado con plasticola, la orden de zarpar la dio este gobierno bajo el mando de Aguad en la cartera‘.

Con la redacción del informe, la Comisión Bicameral cumplió el objetivo para el cual fue creada en marzo de 2018, cuatro meses después de la desaparición del submarino, registrada el 15 de noviembre de 2017.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado kirchnerista Guillermo Carmona expresó su ‘enorme satisfacción‘ por la tarea realizada por la comisión.

‘El trabajo debe considerarse como un aporte a la búsqueda de la verdad y al logro de la justicia. Por eso en este momento importante quiero honrar la memoria de los 44 tripulantes y acompañar afectuosamente a los integrantes de sus familias‘, agregó.

La bicameral estuvo presidida por el senador José Ojeda (Justicialista), quien tendrá a cargo la presentación oficial del informe el próximo jueves a las 11 en el Salón de Pasos Perdidos, mientras que el diputado Guillermo Montenegro (Cambiemos) ejerció como vice.

También la integraron los senadores Esteban Bullrich e Inés Brizuela y Doria (Cambiemos), Alfredo Luenzo (Justicialista), Anabel Fernández Sagasti (FpV) y Magdalena Odarda (RIO); y los diputados Guillermo Carmona y Nilda Garré (FpV), Alejandro Grandinetti (Consenso Federal), Pedro Miranda (Justicialista) y Luis Petri (Cambiemos).

FUENTE: PERFIL