Las cámaras de seguridad de la comuna dan protección

El sistema de monitoreo urbano es de suma utilidad para la comunidad de Chicoana. Desde su instalación el proyecto consiguió sus objetivos básicos; brindar un soporte a la Policía y neutralizar posibles delitos.

Desde mayo a la fecha un sinnúmero de hechos fueron captados por las siete cámaras instaladas en puntos estratégicos del zona céntrica de Chicoana. Además del paseo de plaza Sarmiento y calles de mucho tránsito diario. La cobertura permitió esclarecer robos, extravíos y resoluciones de accidentes viales. Hasta se puede controlar el movimiento peatonal.

"Son de tal utilidad que en estas semanas hemos ayudado a la Policía a resolver situaciones de delitos y daños a la propiedad privada. No es un control de vigilancia este sistema urbano de monitoreo. Responde a reforzar el accionar de la Policía, pero también ayuda a controlar aquellas cosas que pasan desadvertidas y que nos ocasionan tantos dolores a los vecinos", explicó a El Tribuno el intendente Esteban Ivetich.

Un choque entre motos o un vehículo de un turista que circula a contramano. Quizás los caballos sueltos en alguna arteria son verificados por estas cámaras. Un auto mal estacionado que provoca un desorden en el tránsito. Son tantos los ejemplos de hechos que ahora se pueden resolver rápido.

Los aparatos bien ubicados filman todo en alta calidad. El monitoreo es a diario y las 24 horas. Sus resultados pueden ser vistos solo por la Policía y alguna autorización especial.

"Por ahora el monitoreo corre por cuenta de la Municipalidad. Dentro de poco, cuando pasemos a una segunda etapa, el monitoreo central estará en manos de la comisaría de Chicoana", explicó el jefe comunal.

El proyecto municipal lo cataloga Ivetich como "sencillo, útil y seguro". Los resultados positivos de estos primeros meses han sido valorados.

"A mí me robaron parlantes que había dejado en la vereda de la iglesia en la madrugada, porque iba a utilizar el equipo al otro día. Acá en Chicoana es muy tranquilo. Pero unos ladrones de otro pueblo se llevaron parte de mi equipo", contó Sandro Teruelo. Con la actuación policial y la filmación de las cámaras a las pocas horas los dos delincuentes que habían llegado a Chicoana a robar fueron puestos tras las rejas y los equipos recuperados y de vueltos a su dueño.

Otra utilidad de mucha ayuda

Un caso es el extravío de documentación en un banco de la plaza San Martín de Chicoana. “Estaba haciendo unos trámites y pasé por la plaza. Me senté en uno de los bancos y me olvidé el bolso con la documentación que tenía. Alguien me dijo que acuda a la comuna. Fui a la Municipalidad, chequearon las cámaras y el bolso seguía en el mismo banco. Estoy muy agradecida de la ayuda”, contó Mariel López, de Cerrillos.