Messi se disculparía para evitar una sanción de la Conmebol

La AFA concretará en las próximas horas una segunda presentación ante Conmebol con el objetivo de morigerar la posible sanción al capitán de la Selección, Lionel Messi, expulsado en el partido ante Chile en el partido por el tercer puesto de la Copa América de Brasil 2019.

Los abogados de Viamonte 1366 se basan en el artículo 7 del reglamento disciplinario de Conmebol, que hace referencias a los principios de conducta.

De acuerdo a la interpretación de los letrados, cuando Messi hizo referencia a que no fue a recibir la medalla porque no quería “ser parte de la corrupción”, es algo que debería redimirse por una multa.

En el inciso C, se hace referencia a “violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado”.

En la presentación, no se descarta que haya un pedido de disculpas de Messi con el objetivo de bajarle el tenor al conflicto y que eso sea tomado como un gesto de buena voluntad a la hora del fallo.

En la primera presentación, vinculada a la expulsión en sí, la AFA envió un descargo en el que consideraba que la acción en la que también fue echado el futbolista chileno Gary Medel era una jugada de amarilla y pidió que no lo sancionen.

Y, en caso de ser castigado, pidió que la o las fechas otorgadas se cumplan en partidos amistosos.

En caso de darle tres o menos jornadas, las mismas puede ser recurridas ante el tribuna de apelaciones de Conmebol, por lo que se espera que el castigo sea ratificado.

Sin embargo, si son cuatro o más, la AFA tiene el derecho de ir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), donde existen chances de reducir el castigo.