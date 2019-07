La AFA hizo su apuesta en Conmebol para beneficiar a Messi

La AFA presentó ayer su descargo ante Conmebol en defensa de Lionel Messi, para evitar o mitigar posibles sanciones para con el capitán del seleccionado argentino en la Copa América, relacionadas a cuando habló de “corrupción” para favorecer el campeonato de Brasil y también por haber recibido una tarjeta roja directa en el partido por el tercer puesto frente a Chile.

Por eso los abogados de AFA sumaron ayer, último día para presentar este descargo, más argumentos para evitar que la Conmebol sancione a Messi “de oficio” por sus declaraciones.

Y además intentaron evitar que le den fechas por la roja ante Chile, asegurando que la situación por la que vio la tarjeta al “pecharse” con el chileno ex Boca Juniors, Gary Medel, no era merecedora de expulsión.

Los abogados de la AFA argumentaron que Messi se refirió al arbitraje sudamericano cuando habló de corrupción y no sobre la dirigencia sudamericana y la Conmebol.

A partir de ello fue que recopilaron declaraciones similares de otros futbolistas para presentar y atenuar los dichos del capitán argentino.

En tres semanas saldrá el fallo definitivo sobre estos puntos desde la sede del fútbol sudamericano en la ciudad paraguaya de Luque.

Si la sanción es de entre una y tres fechas, la apelación sólo se podrá hacer ante Conmebol, pero si llega a ser de cuatro partidos en adelante, la AFA podrá recurrir al TAS. Las eventuales sanciones deberá cumplirlas en competencias oficiales, por lo que esto abarcaría, inicialmente, las eliminatorias para Qatar 2022 que empezarán en marzo del año próximo con dos partidos y la posterior Copa América de julio que Argentina organizará conjuntamente con Colombia.

Previamente Argentina disputará seis partidos amistosos en septiembre, octubre y noviembre de este año.