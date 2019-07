El Senado aprobó los 12 pliegos de jueces enviados por Macri

Luego de dos meses sin sesionar, el Senado aprobó esta semana los pliegos de 12 jueces nacionales enviados por el Ejecutivo, que tenían dictamen de la Comisión de Acuerdos desde hace varias semanas, pero que venían siendo frenados por el kirchnerismo y sectores del peronismo por la cercanía de las elecciones y la posibilidad de un recambio de gobierno.

Los nombres de los ahora magistrados habían sido elegidos por el presidente Mauricio Macri, de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, a partir de los mejores puntajes obtenidos por los candidatos luego de sus respectivos concursos.

"Es una muy buena señal. Tenemos la esperanza de que se aprueben los más de 110 pliegos que el Ejecutivo envió al Senado", sostuvo optimista el ministro de Justicia, Germán Garavano.

De hecho, hay otros 54 pliegos que ya tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos, y están en condición de ser tratados, pero que no obtendrían acuerdo antes de la elecciones. La de ayer fue la última sesión antes de las PASO que tendrán lugar en tres semanas.

Festejos del oficialismo

Más allá de los que están pendientes, en el oficialismo celebraron que "se haya roto el tabú de que no pasaba ningún pliego más hasta fin de año". Por lo bajo, festejaban que un sector importante del peronismo "haya desobedecido la orden de Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) de frenar todo".

La votación de 10 de los 12 pliegos salió con 42 votos afirmativos del oficialismo y el bloque del peronismo federal, y dos abstenciones, de Pino Solanas y María Odarda.

Hubo 28 legisladores ausentes a la hora de votar, incluido los 9 kirchneristas de Unidad Ciudadana, que se retiraron del recinto al momento de emitir el voto para mostrar su rechazo.

Los 12 nuevos magistrados ocuparán Juzgados o Tribunales considerados "no conflictivos", del fuero civil y laboral de la Capital en su mayoría, y de Tribunales Orales en dos provincias .

Una ardua negociación

La votación de esta docena de pliegos fue producto de una ardua negociación liderada por el senador oficialista Federico Pinedo con el nuevo jefe de bloque de senadores justicialistas, el cordobés Carlos Caserio, que implicó varias reuniones. "Buscamos acordar una agenda de temas comunes de acá a fin de año, para que el Senado no deje de funcionar por las elecciones. Entre ellos, aprobar una cierta cantidad de pliegos de magistrados que están pendientes y ya fueron votados en Comisión", le explicó Pinedo.

Las conversaciones no fueron solo con Caserio, sino también con el bloque kirchnerista que sigue firme en posición de no aprobar más jueces hasta noviembre.

Sin embargo, la votación de los 12 pliegos el miércoles pasado, no implica que el camino esté despejado para avanzar con los que esperan tratamiento en el recinto.

De hecho, al comienzo de la sesión del miércoles pasado, el senador oficialista Julio Cobos reiteró un pedido de preferencia para continuar con el tratamiento de esos pliegos con dictamen en el próximo plenario del cuerpo, que -con suerte- podría ser antes de la elecciones generales. Sin embargo, la moción fue votada negativamente.

"En el caso de Salta y Jujuy, están implementado el nuevo Código Penal y hace falta contar con los jueces. Mendoza viene con una historia complicada en la Cámara Federal producto de los jueces que fueron cesados en sus funciones y juzgados y condenados por temas de lesa humanidad, por lo que se necesitan los nombramientos. Lo mismo es necesario en otras provincias. Apelo a la buena voluntad de las otras fuerzas políticas", alegó el senador mendocino, sin éxito.

