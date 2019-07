La ingeniera nuclear fue noticia en todo el país

El lunes de la semana pasada, a las 13 puntual, Laura Cruz se paró frente a un tribunal del Instituto Balseiro, de la ciudad de Bariloche. Defendió su tesis para convertirse en la primera salteña en recibirse de ingeniera nuclear.

Con sólo 23 años habló sobre isótopos del futuro y no le tembló la voz al explicar los métodos que utilizó para sus investigaciones y las etapas del proyecto.

A tan corta edad, esta joven ya tiene muchas batallas académicas ganadas. Para la última, solo estaban presentes los salteños y los amigos que se van juntando entre los comprovincianos que compartieron con ella estos ámbitos de estudios élite.

"No estaban mis padres. El miércoles recién llegaron", le dijo Laura a El Tribuno. José Elías y Beatriz Campos ya tenían reservado el viaje desde enero de este año. Sabían cuál sería el desenlace y confiaron siempre en su hija.

"La verdad es que son momentos donde uno no sabe bien a dónde está. Hablé con muchos medios de prensa que me llamaron desde Salta y de todo el país. Es todo muy extraño para mí, pero son momentos de felicidad muy grande en los que uno no sabe bien qué decir, pero sí agradecer. En especial mencioné al taller de Física al Alcance de Todos del profesor Daniel Córdoba como el gran motor que sigue siendo para los estudiantes salteños", dijo la vecina de zona norte.

En octubre de 2018, El Tribuno fue el primer medio que entrevistó a Laura Cruz, quien ya se encaminaba a ser la primera salteña en recibirse de ingeniera nuclear. Con enorme repercusión en el ámbito local por entonces, hoy esa tallerista de Física de la UNSa salió en los medios de gran parte del país.

Como dato auxiliar, algunos medios locales la distinguieron como personaje del 2018 por las características de su trayecto académico.

Ella ni nadie pueden dejar en el silencio su infancia en el barrio Miguel Ortiz, la primaria en la San Francisco y el secundario en el glorioso Padre Gabriel Tommassini. Mucho menos su trayecto por la UNSa. Pero quizás en la coyuntura, el impacto más profundo fue el Taller de Física del profesor Daniel Córdoba, que comenzó a los 15 años.

"Yo lo miro mucho al profe Daniel y me doy cuenta de que cuando alguno de nosotros o nosotras nos recibimos de algo o logramos una beca, ganamos un concurso, él se alegra y está bien porque todos estos éxitos académicos son de él también", dijo Laura.

Felicitaciones

"La segunda de la semana, ­sí! en la promoción 40 de ingenieros nucleares hay una salteña: Laury Cruz. Y se convierte así en la primera ingeniera nuclear salteña desde que existe la carrera. Grande Laury por tu capacidad y sencillez. Sos un ejemplo para los chicos y chicas salteñas por tu constancia y dedicación, pero sobre todo por tu humildad. Nos vemos pronto. Felicitaciones a tu familia", escribió el mismo día en su página de Facebook el profesor Daniel Córdoba, dando la buena noticia.

Futuro

Su trabajo fue sobre la producción de radioisótopos. La idea es que con la radioterapias se pueden matar tumores, tema muy importante en la física médica.

Ella busca, en consecuencia, los isótopos para determinadas dolencias: los isótopos del futuro. Sus planes son seguir por ese camino.

"Yo siempre busqué la maestría para Física Médica y ahora finalmente la voy a hacer. Se cursa en tres cuatrimestres, uno en Buenos Aires, otro en Mendoza y un tercero a elección y el objetivo es la utilización de isótopos para tratamientos hospitalarios donde se puedan diagnosticar distintos tipos de enfermedades, por ejemplo algunos tipos de cáncer", describió Laura.

.