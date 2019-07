Pestañas postizas: cómo aplicarlas de la manera más fácil

Resaltar las pestañas es la “frutilla del postre” de cualquier makeup, dado que enmarcan la mirada y destacan los ojos. Si con la máscara no es suficiente para que las tuyas luzcan espléndidas, las postizas pueden ser la solución que estabas esperando. Lejos de lucir como las que fueron furor décadas atrás -de aspecto rígido y artificial-, los diseños actuales logran la naturalidad esperada. “Hay de todo tipo, marcas y calidad. Existen las enteras, media pestaña, individuales de tres pelos y de un pelo. Por lo general son negras, algunas suelen ser más sintéticas que otras y por eso lucen más falsas”, explica Sol Carreras(@sunshinecarreras), makeup artist y cofundadora de Estudio Dúo.



TIPS

xLo primordial es que no superen el ancho del ojo, ni por mucho de las pestañas reales. Por eso siempre hay que tener una tijerita a mano para ajustarlas a la medida de cada una.xSi usás un buen pegamento, las pestañas reales no sufren en lo más mínimo.xLas pestañas originales se deben cuidar arqueándolas, antes que nada, luego maquillarlas para ver qué grosor y largo tienen y analizar qué tipo de pestaña postiza quedaría mejor, y ahí agregarla. xSiempre se completa el makeup retocando con la máscara para engamar los dos tipos de pestañas.xPara despegarlas hay que sostener la pestaña del vértice y tirar suavemente.



Cuál elegir

Magnéticas: llevan un doble imán a los lados para fijarse, no es necesario usar pegamento, son sumamente útiles. Su curvatura se adapta a la del párpado, aportando un look natural instantáneo. Son a prueba de agua, reutilizables y muy ligeras. Colocarlas es tan sencillo como apoyarlas suavemente justo en el nacimiento de las pestañas naturales con unas pinzas, y para quitarlas sólo tendrás que hacer la misma operación con cuidado. ¿El consejo del experto? Primero aplicá el delineador, luego la máscara sobre el pelo natural y la sombra de ojos y dejá para el final una nueva capa de máscara sobre las postizas.

Pelo por pelo: tienen un efecto natural ya que se pegan a gusto y en donde parezca que falta una pestaña. Se adhieren con pegamento y es aconsejable utilizar una pinza para manipularlas más cómodamente.

Después de colocarte las pestañas, siempre conviene aplicar máscara de pestañas. Foto: 123RF.

La fórmula perfecta

La forma de aplicación más sencilla, rápida y efectiva es colocar uno o dos pequeños mechones de pestañas individuales (vienen de a un pelo o de a tres) en los párpados superiores, justo en el rabillo final de los ojos y terminar el makeup con una buena máscara de pestañas.



Con cuidado

No hace falta aclarar que el área de los ojos es sumamente delicada, así que para evitar irritaciones o cualquier tipo de inconveniente fuimos a buscar el consejo de una especialista: la Dra. María Noelia Sponton, oftalmóloga (M. N. 131024/ MP 229949) del Centro de Ojos Lanús, quien nos habló sobre la aplicación de pestañas postizas y de extensiones permanentes.

xLo primero es asegurarnos de que nuestros párpados y ojos estén sanos mediante la consulta con nuestro médico oftalmólogo para descartar inflamaciones, blefaritis, orzuelos, conjuntivitis, ojo seco severo. Ante la presencia de alguna de estas patologías es recomendable tratarlas primero y luego colocar las extensiones.

xDurante la aplicación es importante que no haya ningún tipo de contacto entre el pegamento y la superficie ocular.

xLuego de la aplicación es importante mantener las pestañas y la zona de los párpados limpias para prevenir futuras inflamaciones, higienizándose todos los días con shampoo para niños o espumas que no contengan productos oleosos, así lograremos que el pegamento dure más tiempo. A su vez, es importante no tocarlas demasiado ya que se pueden desprender e irritar los ojos.

xAnte la presencia de ojo rojo, secreciones, ardor o dolor ocular que no ceden con lubricantes oculares (lagrimas artificiales) se debe realizar una consulta con el especialista.



Extensiones semipermanentes

Hace un tiempo que se conocen estos apliques sobre las pestañas en gabinetes especializados. Se pegan sobre la pestaña anterior, se busca naturalidad y una duración promedio de un mes. Los pelos se pegan uno a uno sobre la pestaña natural con un pegamento especial (quirúrgico) que debe manipularse con cuidado para no dañar los ojos, por eso se recomienda mantener los ojos cerrados durante los 90 minutos que dura la aplicación. Hay que esperar 48 horas antes de mojarlas y luego podemos incluso bañarnos con ellas sin temor a que se salgan. Se recomienda evitar el uso de máscara sobre las mismas, porque sus componentes pueden aflojar el pegamento (sobre todo si son oleosas), aunque no hay problema si son de base acuosa.