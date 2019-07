Absolvieron al acusado por el femicidio de Yamila Vega

El juicio por el femicidio de Celeste Yamila Vega concluyó con la absolución de Sergio Ricardo "Gato" Vilte, el único imputado por este hecho ocurrido el 2 de febrero de 2015. Los jueces a cargo del proceso se pronunciaron en estos términos por no haber mediado acusación de parte de la fiscalía de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

El "Gato" Vilte había llegado al juicio acusado del delito de "homicidio calificado por haber sido cometido por un hombre en perjuicio de una mujer mediando violencia de género (femicidio)". Durante las cuatro audiencias de debate a cargo de la Sala I del Tribunal de Juicio declararon varios testigos. La mayoría de ellos coincidió que la muerte de Vega ocurrió en medio de un ambiente contaminado por el flagelo de la droga, el alcohol y la prostitución.

El cadáver de la mujer fue encontrado el 7 de febrero de 2015, en avanzado estado descomposición, a un costado de la ruta provincial 26, cerca de uno de los moteles instalados en la zona. Un dealer declaró que él le vendía droga a Vilte y a la víctima, y fue este quien instaló la sospecha de que el Gato pudo haber sido el asesi no.

En los alegatos, la fiscal Luján Sodero Calvet llegó a la conclusión que es imposible poder afirmar con grado de certeza que Vilte es el autor material del homicidio de Celeste Yamila Vega. "Lo que se pudo escuchar a lo largo del debate no permite sostener la acusación y decir con certeza que el imputado es el autor del hecho", afirmó la representante del Ministerio Público. Sodero Calvet efectuó un repasó de las declaraciones de varios testigos, entre ellos la madre de la víctima, la tía del acusado y efectivos policiales que intervinieron en la investigación.

El dato de Vilte como presunto autor del femicidio de Vega apareció casi un año y medio después del homicidio. Fueron el dealer Héctor Marcelino "Beba" Bell y su expareja Marta Peralta, quienes aseguraron en esa oportunidad haber presenciado el momento en que el "Gato" Vilte se quebró y admitió haber asesinado a Vega.

La fiscal desacreditó el testimonio de "Beba" Bell, quien en un primer momento había sido investigado como presunto autor del femicidio. Sodero Calvet consideró que el confeso vendedor de droga "nada dijo en definitiva que pudiera ser suficiente para mantener la acusación contra Vilte". En ese sentido remarcó las contradicciones respecto a lo que declaró en la audiencia de debate y lo que manifestó durante la investigación penal preparatoria.

A juicio de la fiscal los dichos del dealer no pudieron ser corroborados por la ausencia de Marta Peralta. La mujer no se presentó a declarar y pese a la orden de que sea conducida por la fuerza pública, la Policía no la pudo ubicar. "No es un dato menor que la hija de la mujer haya declarado durante el debate que está amenazada por Bell", señaló Sodero.

Para la fiscal y la defensora oficial María Cecilia Martínez tampoco quedó probado que el imputado haya estado en Salta en fechas próximas al día del hecho. Vilte sostuvo en todo momento que estaba en Córdoba, sin poder probarlo de manera fehaciente. Sin embargo, varios testigos confirmaron su afirmación durante el debate y en la etapa investigativa.

La fiscal consideró que no se colectó prueba suficiente ni se agotó la investigación, ya que quedan elementos que no fueron esclarecidos de manera cabal. Al considerar imposible la reconstrucción del suceso, solicitó la absolución de Vilte por el beneficio de la duda, y que se devuelva el legajo al Ministerio Público Fiscal para que continúen las investigaciones. En los mismo términos se pronunció la defensa de Vilte. En virtud de ello, los jueces Javier Aranibar, Martín Fernando Pérez y Federico Armiñana Dohorman avalaron el requeri miento de las partes.