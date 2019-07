Cansados de pozos ciegos, los vecinos exigen cloacas

Increíble pero en el anteño municipio de El Quebrachal, dirigido hace décadas por el intendente Leonardo "Nardo" García, los vecinos no cuentan con redes cloacales, y esto significa que hacen sus necesidades en los viejos y precarios pozos ciegos. Y por esta incomodidad, que roza lo indigno en estas épocas, deben pagarle al municipio entre $400 y $700 cada vez que solicitan el camión atmosférico del Estado para desagotar el pozo de desechos fisiológicos.

Que no tengan cloacas no significa que ignoren su existencia. Es por eso que la comunidad, harta de la precariedad y la falta de higiene, le exige al intendente García que invierta en obras elementales para este pueblo que él gobierna hace más de 20 años y para el que recibió un presupuesto anual en 2019 de $121,4 millones.

Este año, incluso el presupuesto para El Quebrachal aumentó considerablemente con respecto a 2018, cuando García recibió $80 millones.

Sin embargo el municipio volvió a postergar la obra de redes cloacales, una muy antigua promesa de campaña que ya cumple dos décadas.

"La única obra cloacal que quiso arrancar Nardo son las que están a la vista en el pueblo, que es la nada misma", le dijo una vecina totalmente molesta a un medio capitalino, mientras señalaba una construcción abandonada sobre el río Juramento.

Mientras tanto, la Municipalidad continúa cobrando a los vecinos un servicio que debería avergonzar a cualquier funcionario público, como es desagotar letrinas.

Un servicio que apesta

Leonardo Fabián García es el nombre del intendente de El Quebrachal. Los 20 años que lleva al frente del municipio hicieron que todos los habitantes de la comunidad le digan "el Nardo", según relata QPS, un medio capitalino.

Pese a que volverá a presentar su reelección junto a su hijo, los vecinos le piden un solo favor: "Que si va por los 24 años y gana, por lo menos se digne a hacer las cloacas".

Es que lo que más indigna en el pueblo y los parajes vecinos también bajo el mando de García, es que les cobran entre $400 y $700 a los vecinos para vaciarles las letrinas.

Los vecinos de la localidad de Talavera denunciaron el cobro de este apestoso servicio que brinda la Municipalidad de El Quebrachal.

"El intendente Nardo García cobra algo que debe ser brindado como un derecho a la comunidad castigada por una histórica falta de obras elementales como son las cloacas", dijeron.

En una entrevista, la concejal Nélida Díaz le contó al medio QPS la situación insalubre que están viviendo hace varios años los vecinos de Talavera: "No tenemos cloacas así que tenemos que hacer nuestras necesidades en los pozos y cuando le pedís a la municipalidad que los desagote te cobran $400 pesos".

La misma indignación reflejan los más de 700 habitantes que tiene Talavera: "Acá todos los vecinos vienen a pedirme que haga algo, que le diga al intendente que por favor atienda los pedidos del pueblo y la verdad que no le interesa el pueblo. Acá hay muchas personas carentes de recursos y no tienen para pagar el desagote de las letrinas. Todas las notas que le enviamos al señor Nardo García no tienen respuestas o cuando la tratamos en el Concejo Deliberante son vetadas", finalizó la edil Díaz.