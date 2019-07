ARA San Juan: un íntimo y profundo dolor

Un par de fotos sueltas en el aparador y una caja de cartón con varias imágenes reconstruyen visualmente una infancia de pura felicidad. Desde el 15 de noviembre de 2017 esperan que Luis Nolasco ingrese por la puerta a la casa de barrio San Remo. La familia de uno de los siete salteños que estaba en el ARA San Juan no solo lo recuerda día y noche, sino también lo espera, pese a lo que dicen las noticias y los informes técnicos.

Alicia López tiene 54 años y desde hace más de un año y medio convive con un dolor que no se puede describir. Recibe a El Tribuno con la espalda cubierta con la bandera argentina, con la que cada jueves da vueltas por la plaza 9 de Julio en reclamo de justicia. "Tu familia te ama, te espera", tiene estampada la bandera.

Alicia sostiene fuerte, mientras conversa, el retrato de su hijo Luis. Ella vive junto a sus hijos, Iván, Nicolás y Luciana. En la plaza, ubicada frente a su vivienda, homenajearon a su hijo Luis Nolasco con un mural. En ese espacio también están inscriptos los nombres de sus compañeros del submarino.

"La vida tiene que continuar, ya no es lo mismo, tengo que seguir adelante por mi familia, sacar fuerzas de donde no tengo", expresa Alicia entre lágrimas. Ella jamás perdió la fe. Sueña con volver a cocinar las milanesas que tanto le gustaba a Luis. Alicia no se rinde.

Ese sentimiento de esperanza se ve en cada actitud y en cada detalle de la vivienda. La habitación sigue tal cual. Todavía tienden la cama de Luis y están algunas de sus pertenencias.

Los hermanos de Luis son el sostén de Alicia. Abrazos y apretones de manos son frecuentes en cada marcha.

Entre tazas y souvenirs de Mar del Plata sobresale la fotografía que inmortalizó a Luis en su acto de colación de la Armada Argentina

Nicolás Nolasco, hermano de Luis, en las primeras marchas en reclamo de justicia y verdad sobre el ARA San Juan.

La infancia de Luis resumida en fotografías que aún conservan un lugar privilegiado en la casa de barrio San Remo

Iván, el menor de la familia, sostiene la mano de su hermana Luciana

Alicia todavía conserva intacta la habitación de Luis, donde aún lo espera con la cama tendida