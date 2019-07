Los maniquies plus size, una conquista más del Body Positive y faltan…

De la mano del movimiento Body Positive, una marca deportiva líder puso maniquís plus size en una de sus tiendas más importantes ubicadas en el centro de Londres. Acompañó la acción con un comunicado que fundamenta las razones de la decisión y la noticia comenzó a rodar.

En simultáneo generaron una acción con la influencer curvy Chloé Elliott. Desde la redes sociales un hater le había dicho a Chloé que su cuerpo le impedía practicar danza clásica. De la mano de esta marca deportiva, ella desafió y mostró sus cualidades como bailarina en Instagram.

“Si intentan decirte que el tamaño de tu cuerpo es un impedimento, están absolutamente equivocados. Unas semanas atrás alguien me dejó un comentario diciendo ‘Estas loca si pensás que podés hacer ballet’. Se siente bien probarle a la gente que está equivocada, solo te pueden decir “loca” hasta que lo hacés” , escribió Elliott en su Instagram.

Presentados los hechos, ahora les cuento que la foto del maniquí curvy me llegó por un grupo de Whastapp junto a la pregunta ¿qué opinan? El debate fue inmediato y las posturas disímiles.

Todos los cuerpos son buenos cuerpos Jennifer Barreto Leiva

Una de mis inteligentes y luminosas amigas nos interpeló con el siguiente argumento: “Hasta que esto sea natural y deje de ser noticia, el movimiento body positive debe seguir trabajando. Confunde que usen ése maniquí y en las fotos de campaña publicitarias veamos una modelo de 50 kilos. Pero estamos en el proceso de entender que existen miles de cuerpos distintos y ninguno es mejor que el otro. Diversidad, muchachas. Di-ver-si-dad”.

Después de esta declaración, hubo muchas manitas aplaudiendo . Esta postura nos impulsa a abrazarla. Es el lugar a donde debemos llegar como sociedad. Pero estamos lejos, más cerca que hace unos años atrás pero lejos aún. Vale una aclaración: la filial de la marca deportiva en la Argentina se excusó de participar de la nota por no tener información oficial.

Body Positive, mucho más que una cuestión de peso

Todavía hay gente que entiende el body positive como una justificación de la gordura o se anima a tildarlo de poco saludable. La bandera real de este movimiento tiene que ver con la aceptación de la diversidad, con el respeto por las individualidades sin importar cuánto pesan, en que país nacieron, cuál es su orientación sexual o el tamaño de su nariz. Inclusión en un sentido realmente amplio.

Jennifer Barreto Leiva. Foto: Instagram

La bloguera y modelo plus size Jennifer Barreto Leiva hace una descripción muy acertada del body positive: “Este movimiento está inundando al mundo de un realismo necesario, se trata de visibilizar lo que se ha escondido y querido tapar por décadas: las realidades del cuerpo humano y del ser humano llámese orientación sexual, estrías, celulitis, acné, alopecia, pecas, baja estatura, sobrepeso, enfermedades, cicatrices etc. Y no satanizarlo más, con un lenguaje a mi gusto tan bajuno, llamándolo defectos, o con los diminutivos del caso, para que la ofensa se disimule y se tape el tema que realmente importa: todos los cuerpos son buenos cuerpos”.

Así como no insultamos a nadie gritándole “diabético” o “hipertenso”, el sobrepeso es una condición personal y debe ser respetada como tal. Sami Alonso, la activista de AnyBody Argentina desde su blog declara: “Mi salud, tu salud, la salud del otro, nuestra salud. Es algo personal. ¡Ni hablar de los gustos! Invito a empoderar, no sólo los cuerpos, sino también el discurso. A empezar a pensar y notar lo que decimos, y lo que dicen otros. La revolución empieza por nosotros”