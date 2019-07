“Disfruto mucho de poder venir a Salta y tengo muchos recuerdos lindos de este autódromo”

Es una leyenda viva del automovilismo argentino y cuando camina los demás abren paso. Tiene su propia curva en el autódromo El Zonda de San Juan y el año pasado inauguró su museo. Se llama Juan María, aunque para muchos es simplemente el “Flaco” Traverso, quien este fin de semana visitó el autódromo Martín Miguel de Güemes, un circuito que le trae infinidad de recuerdos, y dialogó con El Tribuno.

Con 68 años, es el actual director deportivo del Toyota Gazoo Racing Argentina en Súper TC2000 y Top Race, el equipo que el fin de semana que pasó y el anterior se quedó con las victorias de ambas categorías de la mano de Matías Rossi.

Si bien su primer triunfo en septiembre de 1978, en la “Vuelta de Salta”, la historia entre el Güemes y el mejor piloto de la década entre 1990 y el 2000, según Fundación Konex, es muy especial, porque en el trazado salteño Traverso agrandó su figura.

El 13 de junio de 1986 obtuvo -en estas tierras- la primera carrera disputada por el TC2000 a bordo de su coupé Fuego blanca. Y en 2004, antes de su retiro, se reencontró con la victoria después de cinco años. En el podio Traverso estuvo acompañado por su nieta, quien presenciaba una carrera de TC por primera vez.





¿Qué recuerdos te trae el autódromo Martín Miguel de Güemes?

La última vez que gané en este autódromo tenía a mi nieta en brazos, y ahora es más alta que yo, así que esa fue una carrera especial para mí. Es uno de los tantos recuerdos que tengo en este circuito (fue el domingo 27 de junio de 2004. El Flaco largó tercero y rápidamente quedó segundo tras una gran maniobra. Luego, con el correr de las vueltas, superó a Juan Manuel “Pato” Silva y se quedó con el triunfo).

¿Considerás que es un circuito especial?

Por supuesto, es un autódromo muy especial para mí, con un gran paisaje.

Al festejo de Matías Rossi en Top Race se sumó el que obtuvo en Súper TC2000 y el segundo puesto de Julián Santero, ¿qué significa para ustedes tener un piloto como “Misil”?

Estamos muy contentos con lo realizado en el Top Race la semana pasada y el 1-2 de este fin de semana. Sobre Matías, te puedo decir que es realmente un piloto de primera, pero especialmente es un tipo inteligente y también lo es abajo del auto.



Tiene 35 años y es un piloto experimentado, ¿cómo lo ves en la actualidad?

Él está muy bien, está ganando, está haciendo algo importante que sea el apuntado por los demás, porque hoy por hoy es al que todos le quieren ganar.

El triunfo en Salta deja bien posicionado a Toyota, especialmente a Rossi, pero Renault aún lidera, ¿cómo imaginás el cierre de la temporada, teniendo en cuenta que ya pasó la mitad del campeonato?

El equipo se ordenó, tras haber arrancado un año complicado, con un reglamento muy difícil. Ahora, de a poco, se va ordenando y estamos muy bien. Vamos a ir mejorando de acá a fin de año y va a ser una pelea dura con los otros equipos.

La gente de Salta que este domingo llenó cada uno de los sectores del autódromo te trata con un gran cariño. pese a que pasaron años de tu retiro, ¿lo percibís cuando te toca venir?

Antes que nada quiero decir que acá pasa lo mismo que ocurre en muchos lugares, el salteño está cansado de ver todo lo que tiene y no se da cuenta la provincia que tiene. Para mí, o mejor dicho, para nosotros que venimos de afuera, disfrutamos muchísimo de esta provincia, porque realmente es un lugar fantástico.

Pero más allá de eso, ¿notás que el respeto y la admiración hacia vos no se perdieron?

Seguro. Disfruto mucho de poder venir a Salta y tengo muchos recuerdos lindos en este autódromo. Lo que pasa es que el salteño es un tipo bárbaro, así que yo la paso muy bien acá y espero regresar pronto.

¿Cuál es tu función específica como director deportivo del Toyota Gazoo Racing Argentina?

Desde este año estoy asesorando lo que yo sé. Me gusta acompañar al equipo, a los pilotos, hay varias cosas que estamos haciendo.

¿Cómo es el trato que tenés con los pilotos?

Es un trato normal, no hay nada raro. Ellos de entrada supieron entender las reglas básicas de convivencia. Por ejemplo, el piloto que va adelante del otro es el que tiene que finalizar arriba, es lo que ocurrió este fin de semana con Rossi y Santero. Lo que digo es que no puede existir una pelea interna.

¿Estas presente en todas las carreras?

Sí, no solo voy a todas las carreras, sino también a las reuniones de equipo, cumplo las funciones normales de un director deportivo.

Ahora, a San Nicolás

Tras el paso por Salta, Traverso estará presente en la séptima fecha del Súper TC2000, el 18 de agosto próximo, en el autódromo de San Nicolás, donde Rossi intentará adueñarse del primer puesto en la tabla general.