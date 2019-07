Lo que dejó la visita del Top Race y el Súper TC2000

Pasó la “semana de la velocidad” en Salta y la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) se fue conforme por los trabajos realizados en el circuito Martín Miguel de Güemes, según contó a El Tribuno Daniel Lestard, presidente del Auto Club Salta.

“Estamos felices, muy contentos porque salió todo bien durante estos dos últimos fines de semana. Fue difícil, pero presentamos el autódromo de la mejor forma que pudimos y nos felicitaron por los trabajos”, sostuvo.

Si bien el Top Race contó con un gran marco, la sexta fecha del Súper TC2000 estuvo repleta y fue la mayor concentración de público en la actual temporada.

Al respecto, Lestard dijo: “Ver el autódromo lleno, que hace tanto no pasaba, fue un logro tremendo. Es el fruto de volver a traer dos categorías nacionales, especialmente el Súper TC2000”.

El circuito salteño se inauguró el 18 de agosto de 1974 y con el correr de los años, la pista se desactualizó, por lo que hoy no es uno de los autódromos preferidos para los pilotos.

Lestard comentó que desde hace un tiempo trabajan en su actualización y eso se notó el fin de semana. “Venimos modificando la seguridad de la pista y para este año terminamos de agrandar una zona de desaceleración. También bajamos un piano de ‘La cola del avión’, porque la pendiente era alta e hicimos una ampliación de la salida de boxes. Cambiamos los muñecos de goma y contención de estos, además se sacaron gomas de muchos sectores y trabajamos en las banquinas”.

Esos detalles fueron solicitados por la Comisión Deportiva Automovilística, que agradeció el reordenamiento del circuito.

“Nos llevó un mes de trabajo sin parar, con mucha gente adentro. Se hizo mucho en poco tiempo y lo importante del regreso de este tipo de categorías es que te obligan a actualizarte, algo que durante mucho tiempo no pasó”, indicó.

“Pueden volver en 2020”

Si bien todavía queda la mitad de la temporada en el Súper TC2000 y hay escenarios que no fueron confirmados, Daniel Lestard, presidente del Auto Club Salta, dijo que difícilmente regrese este año, pero es posible que el próximo diagramen una fecha en Salta.

“Venir dos veces puede ser contraproducente hasta para el público, pero por lo que se hizo este año, tanto el Súper TC2000 como el Top Race pueden volver en 2020”.

“Al autódromo le falta un reasfaltado total, una extensión de la pista con una recta más larga y un lugar para sobrepasos, pero tener esos fondos es complicado”, cerró Lestard.