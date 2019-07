Ricky Martin al frente de las manifestaciones en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Ricky Martin no sólo participó de la marcha que este lunes movilizó a cientos de miles de personas por la avenida principal de San Juan, la capital de Puerto Rico, para pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló luego de que se hicieran públicos los chats homofóbicos, misóginos y ofensivos contra las víctimas del huracán María. En los diez días que lleva la crisis política en la isla, el cantante se convirtió en uno de los máximos promotores de la protesta y hasta encabezó la masiva concentración desde lo alto de un camión ondeando, como un manifiesto, la bandera del orgullo gay.

Con carteles, pancartas y banderas de Puerto Rico, la multitud recorrió durante todo el día el camino que une el Centro Médico hasta la Plaza de las Américas, por la avenida principal de la capital de la isla. “Ricky renuncia ya”, pedían los manifestantes, a los gritos y con el sonido de fondo de los redoblantes. Pero la exclamación colectiva llegó a su punto culmine cuando el camión con los artistas se puso al frente de la marcha, con el otro Ricky como estandarte.

Vestido completamente de negro, con una gorra que tapaba la mitad de su rostro, Ricky Martin apareció parado sobre el techo de un camión blandiendo la bandera multicolor del orgullo. Con el puño en alto a modo de triunfo, unos golpes en el pecho y los dedos en V, por el símbolo de paz, avanzó entre la gente uniéndose al pedido de renuncia. A su alrededor, los manifestantes enloquecieron.

Además de Ricky Martín, en el camión iban otros artistas populares que alzaron su voz contra el gobernador. Estaban allí Residente y Bud Bunny, que ya habían alzado sus voces en otras oportunidades para denunciar situaciones críticas que vive la isla. Muchas de sus canciones contienen una fuerte crítica social.

This is Ricky Martin with the protesters in Puerto Rico right now.#RickyRenunciaAhora



