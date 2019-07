Las 20 frases más destacadas de Axel Kicillof con Jorge Fontevecchia

Recomendada por Cristina Kirchner, la entrevista de Axel Kicillof con el periodista Jorge Fontevecchia en su programa Periodismo Puro (Net TV) dejó una multitud de frases destacadas que resumimos a continuación:

- Los medios dicen “quiere estatizar” Edelap como para generar un fantasma. Llegaría yo con una sábana encima para estatizar empresas. Pero si no lo hice cuando fui ministro de Economía, ¿por qué lo haría ahora?

- Los servicios tienen que poder ser pagables, para todos los hogares, para los jubilados. Y deben funcionar bien y no ganar tanta plata, invertir tan poco, funcionar tan mal y cobrar tan caro.

- Hoy el capitalismo es exitoso. Rusia es capitalista, China tampoco apuesta a la propiedad estatal. Por eso digo: soy peronista. En Argentina no funcionaron bien otros modelos.

- Cuando me acusaron de pagarle mucho al Club de París, me dijeron que era entreguista. Y al mismo tiempo afirmaban otros que soy recontra estatista, recontra de izquierda. Pero nunca participé de un partido trotskista ni marxista.

- Hay sectores trabajadores que no pueden planificar qué va a pasar mañana. No saben cuánto tendrán que pagar de luz o de gas. Desordenaron la vida de la gente de una manera que no tiene dimensión, si se compara con cómo vivía la gente hace unos años. Hoy se vive con incertidumbre, con miedo.

- Este es el gobierno que prometió la revolución de la alegría. Que dijo que se viviría mejor, que no ibas a perder nada, que iba a haber trabajo de calidad, más ciencia y tecnología. La gobernadora Vidal dijo que los docentes debían ganar 40 mil pesos, que iba a haber más infraestructura. Las escuelas no estaban bárbaras. Pero ahora están mucho peor.

- Se habla mucho de meritocracia. Le dicen a un empresario pampeano creá una empresa, exportá, vendé, conectate con el mundo. Pero no hay vuelos a La Pampa. Es preciso que exista una base mínima, un ambiente de equidad para que haya igualdad de oportunidades.

- La plata que le prestaron a la Argentina no sirvió para crecer. El crédito que nos dieron fue el más grande de la historia del Fondo, de la Argentina y de la humanidad. Y dijeron que este año, con ese préstamo, la economía iba a crecer un 1,5%. También se dijo que la inflación bajaría.

- Yo fui funcionario antes de ser de La Cámpora. Yo venía trabajando previamente en teoría económica. No integré La Cámpora en su fundación, ni fui de la mesa de la conducción. Tengo amigos cercanos de La Cámpora. Soy muy cercano a sus dirigentes. Y creo que en algún momento se dijo de todo joven peronista que apoyaba al gobierno anterior que era de La Cámpora.

- Gobernaremos en nombre de la unidad. Yo no soy el candidato mío propio ni de tal o cual dirigente. Soy el candidato de una fuerza política de las más amplias de los últimos tiempos. Y de las más difíciles de construir. Si soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, voy a gobernar para los bonaerenses, no para un dirigente o una agrupación.

- Vamos a una elección donde dicen que Cristina no aparece. Mentira. Las presentaciones de su libro son un formato que encontró para poder hablar temas más profundos, porque no es la candidata a presidenta. Es lo que hizo en el Chaco, en Rosario. Apoya a Alberto como presidente.

- El 2015 no existe más. No es deseable retroceder. Además, no se puede prometer eso. La gente por entonces tenía trabajo y hoy no. Y no habrá cambios mágicos. ¿Te acordás que Cristina hacía un chiste con que debía convertirse en calabaza? La Argentina pasó a algo mucho peor que a convertirse en calabaza.

- Nuestra fuerza política funciona muy bien. Hubo dirigentes con los que discutimos fuerte. Cuando Hugo Moyano hacía paros, yo era ministro de Economía. Disentíamos sobre el impuesto a las ganancias. Lo hicimos entonces, pero hoy hicimos la autocrítica. No cambió su idea, pero sí el énfasis.

- A nuestro gobierno le tocó transitar una crisis que destruyó a otros de la región. Le tocó vivir una ola regional y mundial, el momento Obama. Había malestar social de diferente índole. La economía iba un poco peor que en otros momentos de nuestro gobierno.

- Argentina tiene que ser un país con clase media. O sea, con trabajo, con derechos, con pymes, con comercios, eso es lo que produjo el peronismo. Fue un error caer en la trampa de hacernos pelear con la clase media. Nos peleamos con los productores agropecuarios, por ejemplo. Nuestro movimiento es con ellos.

- Nos pide sacrificio un sector político que tiene la guita en paraísos fiscales, con propiedades en todo el mundo. Gente que vive la vida loca. Piden sacrificio a gente que antes comía cuatro platos: le piden que coma tres.

- El problema que hay es que hay una política económica en el gobierno nacional que es la que defiende Vidal en la Provincia. ¿Vidal podría hacer algo al respecto? En vez de hacer silencio sobre lo que pasa con las tasas de interés, cobra esas tasas y lo oculta.

- Vidal podría darte una cantimplora, pero no. Vidal fue vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue ministra, vivió aquí. El problema de Vidal es lo que quiere hacer con la Provincia. Cómo ve los problemas y aun así se borra. Los empresarios me piden a mí compromisos que no obtienen de la gobernadora.

- En el año 2015, 12 millones de pobres. Menos de la mitad. Ahora: 16 millones de pobres. Son 4 millones de pobres nuevos. Si no podían cumplir con el tema de reducir la pobreza, no debieron empeorarlo. El programa de Macri y la gobernadora empeoró todas las cosas que había prometido.

- Va a haber que reconstruir primero todo lo que se ha roto. En la provincia de Buenos Aires fundieron, quebraron y cerraron 5 mil pymes aproximadamente. Se necesitarán políticas de emergencia. Hay que tomar medidas diferentes de las del manual de 2003. Pero en este sentido, Alberto es muy importante. Porque la situación de 2020 será más parecida a la de 2003, que a la de 2012, 2013.