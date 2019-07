Gime Accardi ofició de peluquera por un día por amor y solidaridad

Gime Accardi usó su fin de semana para convertirse en peluquera. ¡Al menos por un día! Fue como parte de la movida Tijeras Solidarias, el movimiento que se encarga de confeccionar pelucas para pacientes oncológicos.

Fue una tarde de domingo a pura emoción donde la actriz puso manos a obra. Fue Gime quien tomó las tijeras y le cortó ella misma el cabello a distintas personas que se acercaron a donar. La convocatoria corrió por cuenta de la asociación Pelucas de Esperanza (@pelucas_deesperanza_gchu) un grupo de mujeres que se encarga de transformar ese cabello donado en pelucas que serán destinadas a pacientes oncológicos que no tienen las posibilidades económicas de comprarse una.

La actriz compartió lo vivido con un video y contó sobre su experiencia:

“Hoy, 345 personas se acercaron a donar su pelo para confeccionar pelucas para pacientes oncológicos. Fue emocionante y hermoso ver como todos vibrábamos en la misma sintonía, algunos compartían sus historias, otros se abrazaban fuerte y los tímidos sólo decían ‘cortamelo por los hombros’. Todos sabíamos el motivo interno que nos llevó hasta ahí“.

“Fue un día inolvidable”, escribió. Y es que no se trató de una acción más. Gime Accardi recordó la lucha de su mamá -que falleció cuando ella tenía solo 18 años-, tras enfrentar al cáncer.

“No me gusta que me vean llorar, así que aguanté cada lágrima mientras escuchaba algunas historias y abracé lo más fuerte que pude. Pensé en mi vieja llevando su cabeza pelada durante sus últimos meses, me acordé que ella decía que no le importaba, que los pañuelos le quedaban hermosos, pero todos sabíamos cuánto extrañaba su pelo y verse bien”.

La actriz destacó la importancia del gesto, que va más allá de lo estético. Que infiere en el estado de ánimo y cómo detalles como estos pueden ayudar.

“Porque no se trata sólo de lo estético, es la condena social, es lo que se ve por fuera y todo lo que significa llevar una pelada que te identifica como ‘persona enferma’. Gracias a todos por venir a hacer el bien con tanto amor”.

¿Qué necesitan para confeccionar estas pelucas? Cabelleras de 15 cm en adelante. “Todo sirve: teñido, con canas, alisado o rulos”, animaron en Pelucas de Esperanza. Así convocaron al son de “¡Hagámosle la vida un pelito más fácil”.

Este tipo de acciones solidarias se van repitiendo a lo largo del país. La asociación le agradeció públicamente a Accardi su participación: “¡Gracias chiquita con un corazón enorme! El pelo crece, el amor también“.

“¡Gracias a ustedes por laburar con tanto amor!”, respondió la actriz.