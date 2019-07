Boris Johnson ganó las elecciones internas y será el nuevo primer ministro británico

El exalcalde de Londres derrotó al ministro Jeremy Hunt en la votación del Partido Conservador para suceder a Theresa May.

Ganó Boris Johnson y será el próximo primer ministro británico, en medio de ola de renuncias de ministros conservadores que no piensan acompañarlo en su proyecto de no acuerdo con la Unión Europea antes del 31 de octubre.

Con el voto de 160.000 militantes conservadores británicos, Boris se impuso este martes al canciller tory Jeremy Hunt por 92.153 votos contra 46.656 votos y fue anunciado en el Queen Elizabeth Conference Hall, frente a la Cámara de los Comunes, que se opone con fuerza a su proyecto de No Acuerdo.

Un 66 por ciento es una gran victoria para Boris. El porcentaje fue el esperado, con un 87 por ciento de participación de los conservadores.

Su padre Stanley, su hermana Rachel, su hermano Jo y su hijo Cacius estuvieron junto a él en la hora del triunfo y fueron los primeros en ser abrazados por el ganador. Pero su novia Carrie no estuvo allí, ni sus otros tres hijos.

Boris fue protagonista de un escándalo en la semana: desde la pelea doméstica con su novia, el nuevo primer ministro tiene carácter de homeless, viviendo en una secreta casa prestada. El gran trabajo de su equipo a lo largo de esta campaña frente a Jeremy Hunt fue preservarlo de si mismo y de sus históricas gaffes.

En la vereda los pro europeos reclamaban cantando "un voto de la gente" para el Brexit.

Boris llegó tarde a la asunción y retrasó la ceremonia. Agradeció a Jeremy Hunt, a quien prometió “robarle las ideas“ y a Theresa May por "su infatigable trabajo para el partido y para el país" en sus primeras palabras. Mencionó al Financial Times, que anunció que ningún líder había recibido al país en desfavorables circunstancias. Él lo negó.

"Lo vamos a hacer. Librar el Brexit, unir al país y derrotar a Jeremy Corbyn" dijo como propósito en su breve discurso. "Un nuevo espíritu de lo podemos hacer" será su mantra. Despues abrazó a su familia y partió.

El nuevo primer ministro recibe a un reino divido por el Brexit, amenazado con no durar en el cargo por la posibilidad de un voto de confianza para evitar que se vaya sin acuerdo en el divorcio con la Unión Europea, con una suprema y peligrosa crisis con Irán y con el presidente Donald Trump.

El anuncio fue muy discreto. Hubo un video introductorio de dos minutos, las palabras de Brandon Lewis del Comité 1922 y luego, Cheyl Gillian anunciando el resultado exactamente a las 11.58.

El lunes por la noche, Boris armaba su gabinete mientras la primera ministra Theresa May se despedía de diputados, ministros y amigos en Downing St. antes de presentar el miércoles su renuncia oficial ante la reina Isabel. Una cartera y algunas joyas fue el regalo de su gabinete a la primera ministra que se va.

La asunción de Boris se produce en medio de una ola de renuncias de ministros del gabinete de Theresa May, que no están dispuestos a acompañarlo en su política de No Acuerdo y militarán contra él. El primero en ser reemplazado será el canciller de Finanzas, Philip Hammond, que renunciará el miércoles. La ministra Anne Milton renunció este martes expresando "su grave preocupación" sobre la posibilidad de irse de la UE sin acuerdo.

Boris ha mantenido encuentros secretos con Rory Stewart, el otro renunciante y ex contendiente, y el ministro de justicia David Gauke, que también se fue, en una ofensiva de charme para calmar a sus diputados rebeldes, que volverán con su oposición a su gobierno una pesadilla.

La nueva líder liberal demócrata Jo Swinson dijo no creer que "este hombre esté preparado para ser primer ministro". "A él sólo le preocupa Boris Johnson. En política usted conoce a la gente en diferentes partidos que tienen los intereses del país en su corazón. Yo no siento esto frente a Boris. Por eso creo que es tan peligroso que sea primer ministro” sostuvo.

La nueva líder cree que este sentimiento puede ayudar a coptar a más conservadores desencantados a sus filas.

Fuente: Clarín