Deberán devolverle sus dietas a dos concejales porque"no están locos"

La Corte de Justicia de Salta falló a favor de los concejales y hermanos Griselda y Guillermo Galleguillos, y declaró inconstitucional la determinación de la mayoría del Concejo Deliberante de mandar a realizar exámenes psicológicos a estos por considerarlos insanos. La medida también afectó el recorte del 50% de sus dietas en los últimos meses.

La sanción del cuerpo emitida en diciembre del año pasado, fue objetada en su momento por los Galleguillos, sin embargo por unanimidad el proceso de condena fue realizado por seis de los nueve concejales rosarinos. Ahora con este dictamen de conceder el recurso de inconstitucionalidad de la medida, devengará en devolver los montos de sus dietas descontados y la nulidad de exámenes psicológicos para saber si están locos o no, según fue la interpretación de sus pares al momento de la sanción.

"Finalmente se hizo justicia. Las notificaciones llegaron al Concejo y a la comuna. No estamos obligados a realizarnos estos exámenes psicológicos en el hospital Ragone, como se nos había forzado a realizarnos. Fue una chicana para callarnos por los pedidos de informes y situaciones anómalas del Concejo", explicó a El Tribuno Griselda Galleguillos.

Igualmente los hermanos concurrirán al Ragone a realizarse los exámenes de rigor para que sus pares se saquen la duda si "son aptos para su desempeño" en el recinto.

"Siempre nos pareció una discriminación lo que hicieron con nosotros. Por pensar distinto no te pueden obligar a mandar a realizarte un examen psicológico para saber si estás loco o no. La Justicia falló a favor nuestro".

Los mediáticos hermanos Galleguillos con amplia aceptación en la población por sus ocurrencias y desenfadadas opiniones de la realidad rosarina, pusieron en jaque al Concejo Deliberante.

De los cinco meses aproximados de descuento del 50 por ciento que sufrieron en su dietas, ahora deberán reintegrarles esos montos, pero con un problema mayúsculo. El dinero fue donado a dos instituciones de bien público.

"Nosotros no queremos que les quiten a esas instituciones lo que estuvo mal descontado a nosotros. El Concejo se debe hacer cargo de su error. No debe haber enfrentamientos. No sirvió este atropello. Ya se hizo Justicia, y ahora se debe completar el trámite", sentenció Galleguillos.

Con fecha 19 de julio, la Corte consideró lesiva e infundada la resolución de quita de un porcentaje a sus dietas por no presentar un certificado de salud psicológico por el hospital de salud mental Dr. Ragone. En este sentido Galleguillos confirmó a El Tribuno la posibilidad de realizar por parte acciones legales contra algunos concejales por abuso de autoridad.