Delfina, la nena tucumana de 8 años que superó 52 quimios y venció al cáncer

52 quimioterapias, cientos de estudios, intervenciones y consultas. Un tratamiento largo y agotador que, con entereza, encaraba una pequeña tucumana de 8 años. El enemigo de Delfina era el cáncer. ¿Y los pronósticos? Negativos, ya que se trataba de uno de los diagnósticos más complejos llamado Linfoma no Hodgkin de Burkitt, que avanza muy rápido.

Preocupados, Mayra y su marido llevaron a su hija al médico y entonces vinieron los estudios, los diagnósticos fallidos y finalmente la confirmación y el pasaje al lugar del hospital al que nadie quiere entrar: oncología.

“Teníamos un delivery con mi pareja con un cadete. Como yo era la que cocinaba y ya no podía hacerlo para acompañar a mi hija durante todo el tratamiento, cerramos el negocio. En el hospital nunca tuvimos un gasto y los medicamentos nos llegaron a través de la Fundación Flexer”, contó Mayra, la mamá de la menor.

Pero entre tantos días grises apareció Juan José Chaín, el oncólogo de la nena, al que la familia define como: ‘su héroe’. Trabaja en el servicio de Hemato Oncología del hospital del Niño Jesús y fue parte del equipo multidisciplinario que la asistió junto con enfermeros, médicos clínicos, psicólogos y bioquímicos.

Una fuerte campaña solidaria en las redes, acompañó el proceso de lucha contra la dura enfermedad. La nena, se llevó la peor parte, ya que hubo tanto trabajo en el cuerpo de Delfina, que la menor se terminó inmunizando al dolor. "La primera vez que me internaron pensaba que me iban a tratar mal, yo no les contestaba nada, pero después me acostumbré a los doctores, a las inyecciones, ya no lloro cuando me sacan sangre", confesó la chiquita. “Veía un médico o un enfermero, y sin siquiera saber si la iban a ver a ella, comenzaba a llorar, le costó tomar confianza”, agregó su mamá.

Y finalmente, el 19 de julio pasado y con una foto tremendamente viral, Mayra y Delfina anunciaron la noticia más esperada: la enfermedad ya no está activa. La imagen de la niña con el cartel que afirma: "Vencí el cáncer", fue compartida más de 7 mil veces en Facebook y tuvo cerca de 1500 comentarios.

Con una alegría incomparable, la mamá de la menor, relató: "No tuve la oportunidad de hacer un cartel como ella quería! En medio de la felicidad y no saber como reaccionar y siento que estoy en una nube".

Y siguió: "QUIERO AGRADECER A SUS DOCTORES TODOS. Al doctor Chaín, que seguimos su protocolo al pie de la letra. Un genio. Nuestro héroe. La doctora Allori, que estuvo desde un principio con nosotras y siempre pendientes. Los cirujanos, la doctora Fernández, las enfermeras, todo el equipo médico del hospital de niños. Y a ustedes, que rezaron cada día por mi hija, les debo mi vida entera".

También, tuvo una dedicatoria para Delfina: "Mi hija, mi hermosa, dulce y valiente Delfi, ¡bombón! Ella se lleva todo el crédito. ¡Una fortaleza como nadie! Gracias, gracias y más gracias. No tengo más palabras, no sé ni qué decirles. ¡Muchas gracias a todos!".

También tuvieron la colaboración del Ministerio de Salud Pública. Desde la entidad se comunicaron con Mayra para ponerse a disposición de esta nueva etapa en la vida de Delfina, su recuperación. "Nos ofrecieron todo, estoy muy agradecida desde el primer momento, fue un proceso muy largo y angustiante, pero la atención fue siempre excelente".

¿Cómo sigue la vida de Delfi? Lentamente iniciando el camino de la recuperación. "Esto no quiere decir que Delfina no vuelve más al hospital. Todo es muy reciente y sus controles seguirán cada mes como hasta ahora. Su dieta sigue igual, los cuidados son los mismos, todo tal cual como hasta ahora, sólo que sin quimios".

Y concluyó: "Seguiremos rezando y pidiendo a Dios por Delfina, somos conscientes de que existe una posibilidad de que la enfermedad vuelva y sería lo peor que nos puede pasar. Así que quiero pedirles que siempre tengan a Delfina en sus oraciones para que realmente este cáncer nos deje en paz. Muchísimas gracias a todos, de corazón. Y les mandamos un millón de besos".