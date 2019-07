Vencer a Australia es el nuevo desafío de Los Pumas

Tras la ajustada derrota contra Nueva Zelanda, Los Pumas tendrán en la madrugada del sábado otro desafío en el Rugby Championship. Desde las 6.45 enfrentará a Australia en Brisbane con la participación del salteño Juan Figallo desde el minuto inicial. El partido será transmitido por ESPN. En la misma jornada, pero desde las 4.25 de nuestro país jugarán Nueva Zelanda vs. Sudáfrica.

Mario Ledesma, head coach del seleccionado argentino, introducirá cinco variantes en la formación. Busca evaluar la mayor cantidad de jugadores no solo para lo que resta del Rugby Championshiop sino también para la gran cita del año: el Mundial de Japón a jugarse desde el 21 de septiembre próximo.

La formación titular tendrá los ingresos de Facundo Isa por Javier Ortega Desio, Santiago Cordero por Matías Orlando, Julián Montoya por el lesionado Agustín Creevy, Tomás Lezana por Marcos Kremer y Joaquín Tuculet por Emiliano Boffelli.

Por su parte, en los Wallabies también se producirán cinco modificaciones. El entrenador Michael Cheika anunció que cambiará la pareja de medios y en lugar de Nic White y Bernard Foley ingresarán Will Genia y Christian Lealiifano.

También entre los backs Marika Koroibete irá por Haylett Petty y Kurtley Beale en reemplazo de Thomas Banks. Entre los forwards Scott Sio reemplazará a James Slipper en la primera línea.

Luego de enfrentar a los Wallabies llegará una semana de descanso, que dará pie a la última fecha del Rugby Championship. Ese será el momento de Salta en la competencia ya que el 10 de agosto recibirá a Los Pumas y Sudáfrica en el estadio Padre Ernesto Martearena. Una semana después, ambos equipos volverán a enfrentarse, pero ya fuera del torneo y en la tierra de los Springboks.

Mario Ledesma confirmó que Los Pumas jugarán ante Shute Shield Randwick un amistoso como parte de la preparación antes del Mundial.

Los argentinos tienen programada una parada en Sidney para una preparación de 10 días y si bien todavía no hay fecha confirmada para ese duelo, se realizará dos semanas antes del debut de Los Pumas en el Mundial, cosa que ocurrirá el 21 de septiembre, ante Francia.

Probables equipos

AUSTRALIA ARGENTINA

S. Sio N. T. Chaparro

F. Fainga’a J. Montoya

S. Kepu J. Figallo

I. Rodda G. Petti

R. Arnold T. Lavanini

L. Salakaia P. Matera

M. Hooper T. Lezana

I. Naisarani F. Isa

W. Genia T. Cubelli

C. Lealiifano N. Sánchez

M. Koroibete R. Moyano

S. Kerevi J. de la Fuente

T. Kuridrani M. Moroni

R. Hodge S. Cordero

K. Beale J. Tuculet

DT: M. Cheika DT: M. Ledesma