Una mujer fue víctima de un robo en el colectivo y pide por sus documentos

La mujer, jubilada, dijo que no tenía dinero y que solo llevaba papeles de mucha importancia."Seguramente al ladrón no le van a servir esos documentos y los va a dejar en algún lugar".

Una jubilada de 70 años fue víctima de un descuidista en el transporte urbano de pasajeros que le abrió su cartera y le extrajo la billetera. Como suele ocurrir en estos casos, la mujer no portaba dinero, pero sí toda su documentación.

Se trata de la señora Gabina Toledo quien abordó un colectivo de la línea 5A en la zona céntrica de la ciudad y que descendió de la unidad en la esquina de San Martin y Lamadrid. Segundos antes de descender, sintió que un hombre la empujó y le pidió disculpas, pero extrañamante el sujeto no bajó del colectivo. Cuando la mujer llegó a su casa se dio cuenta del faltante.

En la billetera no tenía dinero, pero sí su DNI, carné del Pami y tarjeta de débito. Sin estos documentos la mujer no podrá continuar normalmente con su tratamiento médico por lo cual pidió a quien los encuentre comunicarse al 4320535 o al 154848470

"Seguramente al ladrón no le van a servir esos documentos y los va a dejar en algún lugar. Pido por favor a quien los encuentre que se comuniquen conmigo. Para mí son muy importantes porque tengo que seguir recibiendo mis remedios y continuar con el tratamiento médico" exclamó.