Tres salteños fueron atropellados en Puerto Iguazú, uno murió

Se trata de tres obreros salteños que fueron contratados por una empresa para realizar trabajos en el aeropuerto de esa ciudad fronteriza. Las víctimas del siniestro fueron identificadas como Fabián Maras, de 23 años; Sebastián Carrizo, de 23 años, y Gustavo Daniel Morales, de 46 años. Este último murió en el acto.

El hecho vial se registró el domingo pasado, alrededor de las 6, cuando caminaban por la avenida Tres Fronteras, y por razones que se tratan de establecer un vehículo Renault Logan, color negro, los embistió y finalizó su marcha contra un muro de contención de un comercio.

El dosaje sanguíneo hecho al conductor, identificado como Guillermo Flores, de 23 años, determinó que tenía 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir más del doble permitido para circular por la Ley Nacional de Tránsito, teniendo en cuenta que en Iguazú no rige la normativa de "alcohol cero". El fatal episodio ya cuenta judicialmente con tres detenidos y dos rodados incautados.

El relato de ocasionales testigos y tras los registros de las cámaras de seguridad confirmaron que el taxista Flores, más allá de manejar alcoholizado, era parte de una prueba de velocidad ilegal junto a otros dos automovilistas cuando atropelló a los amigos salteños que caminaban rumbo a su departamento por la avenida Tres Fronteras de Puerto Iguazú, matando casi en el acto a Gustavo Morales y produciendo lesiones graves en Fabián Maras y Sebastián Carrizo.

En tanto se supo que la salud de Sebastián Carrizo se complicó en las últimas horas, al punto de que los profesionales del hospital Samic de Puerto Iguazú decidieron trasladarlo al hospital Madariaga de Posadas, donde le amputaron una pierna como consecuencia de un cuadro agudo de trombosis.

Por su parte, Fausto Morales, padre de Gustavo, relató que había llegado a Iguazú con su hijo hace unos meses para trabajar en la obra del aeropuerto. El sábado salieron a festejar el Día del Amigo. Él se quedó en el departamento y poco después de las 6 de la mañana llegaron unos policías a informarle lo que había ocurrido.

"No sé como le voy a decir a la señora y a los chicos", dijo el hombre, quebrado por el dolor. "Traje a mi hijo a trabajar y ahora lo llevo en un cajón", agregó, y además opinó que "las leyes tendrían que ser más rigurosas, y no se debería permitir que ningún automovilista maneje bajo los efectos del alcohol, porque lo que le pasó a mi hijo le puede pasar a cualquiera, ya que hay mucha gente en Iguazú".

"Gustavo era padre de 3 hijos y había venido a Iguazú a trabajar, ya que en Salta no hay trabajo", explicó el padre del infortunado trabajador.

Morales relató que cuando llegaron los policías al hospedaje donde estaban parando con su hijo no encontraban la forma de contarle lo que había pasado. Poco después le tocó la dura tarea de tener que ir al hospital para reconocer el cuerpo de Gustavo. "Venían tranquilos por la vereda, conversando, y no les dio tiempo a nada, cuando miraron el auto ya estaba volando en dirección a ellos, con lo cual no les dio tiempo a nada, todo fue rapidísimo, mi hijo se llevó la peor parte", reconoció.

Por otro lado, en declaraciones a un medio misionero, el hermano de una de las víctimas, Gabriel Carrizo, manifestó que "es un momento muy duro para nosotros y espero que todos sigan presos (los acusados) porque rompieron los sueños de mí hermano. Mi familia está destruida, su esposa, su hija de apenas tres años. Es una gran pesadilla que nunca creíamos vivir". "Le pido al juez que se ponga en el lugar de mi familia y de todos los ciudadanos de bien que no nos merecemos esto. Por unos locos al volante familias enteras se destruyen y no es justo. Se debe hacer lo que sea para que haya justicia", apuntó.