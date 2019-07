Operación “desgaste” del Inter con Icardi

Los principales dirigentes y el director técnico de Inter fueron claros con Mauro Icardi. No hay vuelta atrás. La relación entre Mauro Icardi y el Inter está rota y todo hace indicar que, tarde o temprano, el goleador argentino se marchará de la institución en búsqueda de continuidad.

Tanto el director deportivo del Neroazzurro, Giuseppe Marotta, como el director técnico, Antonio Conte, coincidieron en los últimos días en que “Icardi no entra en nuestro proyecto”. Mientras todo el plantel se encuentra de pretemporada en China, el delantero se entrena de manera solitaria en Appiano Gentile, el centro deportivo de la institución.

Ahora fue el turno de Steven Zhang, presidente del club. Fue el encargado de dejar en claro que el ciclo de Icardi está acabado. “Es un gran jugador, una buena persona y ha ayudado al club con muchos objetivos en el pasado. Estamos seguros de que encontraremos una buena solución para él”, explicó el mandatario.

“No hay un replanteamiento de nuestra parte”, concluyó el chino en diálogo con Corriere della Sera. Pese al deseo del jugador de permanecer en el club e intentar torcer el parecer del entrenador y los dirigentes -incluso se replanteó tener “un año sabático”-, todo hace indicar que su futuro está fuera del equipo.

Ante este cuadro de situación, Corriere dello Sport afirma que Inter tomó nuevas medidas. El plan del neroazzurro es llevar al argentino al estado de “agotamiento” para que acepte su salida. “El delantero volverá a entrenar junto al grupo cuando regresen a Italia, pero no jugará ningún partido oficial”, sostuvo el rotativo.

La entidad italiana también le envió un claro mensaje tanto a Juventus como Napoli, los dos máximos interesados en contratar al goleador (los dos equipos mantuvieron contactos con Wanda Nara, esposa y representante del deportista).

Inter no piensa recibir menos de 80 millones de euros por su ficha, ya que necesita ese dinero para afrontar la contratación de Romelu Lukaku, el gran anhelo de Antonio Conte. Manchester United tasó al belga en 85 millones de euros.

Ante las dificultades para contratar a Gonzalo Higuaín (quiere quedarse a pelear en Juventus), un nuevo integrante se sumó a esta historia: Roma.

El club italiano ya hizo llegar una propuesta al Inter.