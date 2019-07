Cuatro artistas salteñas unieron la plástica a la literatura en libros para soñar

Con la creatividad, trayectoria y amplitud que las caracteriza, cuatro artistas salteñas sorprenden ahora con una nueva producción que une la plástica con la literatura en una particular forma de ver el mundo.

Se autodenominaron Allá Ellas, y acaban de presentar cuatro libros nacidos de sus poéticas particulares y para públicos diversos. Así salieron a la luz “Un miedo”, de María Laura Buccianti y “Si mes ves feliz”, de Virginia Montaldi con poemas de Meliza Ortiz, ambos trabajos para lectores jóvenes y adultos, en tanto la propuesta para niños, jóvenes y adultos está en “Distancia”, de Gabriela Zanandrea, con textos de Emilia Arce y “Rousmeri” de Silvia Katz.

Este grupo independiente de artistas visuales están formadas en pintura, grabado, fotografía y performance, con un cuerpo de obra y trayectoria profesional en la escena plástica de más de 20 años.

Trabajan de manera conjunta desde marzo de 2014, y sus encuentros se dirigen a dialogar desde los lenguajes personales, intercambiando experiencias y saberes y sistematizando la producción.

“La idea de publicar libros nació por la necesidad de llevar la obra hacia otros soportes, poniendo en página historias propias o textos de otros autores. Estos libros son el resultado de un trabajo de formación e investigación sobre Libro álbum que desarrolló el grupo desde 2017, gracias a una Beca de Formación del Fondo Nacional de las Artes obtenida a fines de 2016”, explica Silvia Katz a El Tribuno.

Las publicaciones, que se hicieron en la imprenta salteña Artes Gráficas, proceso que demandó casi dos años en concretarse, surgió de las cuatro plásticas, lo que se constituye en una novedad porque ninguna deriva del ámbito literario. La génesis fue lograr un objeto artístico y para eso las creadoras invitaron al proyecto a tres importantes referentes en el ámbito de la Literatura Infantil y Juvenil, como Juan Lima, María Wernicke y Daniel Roldán.



Con Lima trabajaron el texto y la continuidad gráfica en la búsqueda de una estética personal, para pensar un libro con miras a la edición. Con María Wernicke desarrollaron la narración en imágenes y su poética, y con Roldán se enfocaron en la edición, puesta en página y tapa.

“En la literatura tradicional el escritor crea el texto y un ilustrador pone las imágenes relativas a esa historia, o ambas cosas desde los autores integrales. En nuestro caso, los libros álbumes rompen ese esquema, ya que el texto va por una vía y

la ilustración va por la otra, pero ambas en un mismo nivel de importancia. En mi caso es un libro silente, sin texto, donde solo la imagen es la que cuenta. Estamos acostumbrados a creer que el lector se crea a partir de los textos largos en detrimento de aquellos que son cortos. Y esto no es así. Justamente el libro álbum es el que no está apoyado en largos textos, nos pone en la situación de aprender a leer las imágenes, ya que cada trazo y cada objeto puesto son disparadores de ideas. Entregarle al lector algo no ‘predigerido’ es un desafío”, explica Katz.

Los detalles

También Virginia Montaldi dialoga con El Tribuno sobre la satisfacción de haber logrado las publicaciones, que se presentaron en sociedad en el Día del Amigo el pasado 20, en la sala de la Biblioteca Provincial, a lleno total. Es que la particularidad de llevar lo puramente visual a las palabras, significó en las artistas un aprendizaje y, en definitiva, una demostración tangible de que la capacidad creativa no tiene límites y que desarrollar una disciplina no significa encasillarse sino, por el contrario, encontrar senderos inimaginables para expresar sentimientos y vivencias.

“Nuestro objetivo fue crecer en formación, entender la dinámica de un libro y experimentar el pase de nuestra producción a la puesta en página. Se trata de un soporte completamente diferente al que, por ejemplo, tiene un pintor. Eso requirió un tiempo de aprendizaje, nos capacitamos con los profesores de las letras y estar dispuestas a salir de nuestros habituales recursos para dar el salto a las palabras”, dice.

Las mujeres decidieron así tomarse un tiempo importante, encontrar nuevos elementos y el resultado hoy está a la vista. La obra de Silvia Katz es silente, habla solo con imágenes; la de María Laura Buccianti tomó como disparador canciones hasta elegir un tema de Gabriel Fernando “Gabo” Ferro (cantante de rock, poeta, historiador y docente universitario argentino), que se identifica con su obra sobre los miedos, si bien el texto lo hizo ella misma.

En el caso de Gabriela Zanandrea, ya tenía experiencias anteriores de trabajo con la escritora tucumana Emilia Arce, y retomó la relación con una de sus poesías. Lo interesante fue que ese poema está escrito originalmente en inglés y requirió un exhaustivo trabajo previo de traducción para mantener su sentido más puro.

Y Virginia Montaldi recibió de la autora jujeña Meliza Ortiz una serie de libros sobre los que seleccionó doce poemas. “Esto fue muy difícil porque, como en todas las disciplinas, se tienen vicios. En este aprendizaje fui sorteando esas dificultades porque para un pintor hay mucha distancia entre lo que vas produciendo hasta obtener el libro terminado, a diferencia de la inmediatez de lo que hago, que lo voy viendo en el momento. Fue absolutamente enriquecedor y ahora nos queda esperar la respuesta de la gente, ‘la devolución’ del lector que es quien tiene la última palabra”, explicó.