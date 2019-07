Las santitas hicieron de las suyas en el torneo femenino

¡Imparables! Juventud Antoniana se convirtió en una maquina demoledora porque derriba todo oponente que se le cruce en su camino al título. En esta oportunidad, las chicas del santo le dieron una verdadera paliza a Gimnasia y Tiro, al golearlas por 9 a 0, por la decimoprimera fecha del Torneo de Fútbol Femenino de la Liga Salteña.

Una vez más las santitas demostraron por qué son las dueñas absolutas del certamen doméstico, con una diferencia en la tabla de posiciones de cuatro puntos a favor y con el plus de mantenerse invictas, todo un mérito.

El equipo de José “Pepe” Romero exhibió el gran potencial ofensivo con el que cuenta, en una jornada que se podría catalogar como perfecta.

Romina Colombo, jugadora de Juventud, se transformó en la figura del partido, al convertir en cinco oportunidades.

A la lluvia de goles se le suma Vanina Rodríguez, quien marcó por duplicado, mientras que Lilian Ortega y Ariana Chilo colaboraron con un tanto cada una.

Juventud Antoniana, el equipo más goleador del torneo, gustó, ganó y goleó, demostrando que es uno de los máximos favoritos a quedarse con el título femenino.

Otro que sumó por tres es Pellegrini, escolta del santo, al vencer a Mitre por 2 a 0.

Las adoquineras no le pierden pisada al líder, ya que con esta nueva victoria mantiene la diferencia de cuatro puntos y confían que podrán alcanzar la cima.

Central Norte, un escalón más abajo, logró una importante victoria al derrota a Argentinos del Norte por 2 a 1.

Las cuervitas, uno de los equipos protagonistas, no se dan por vencidas, sobre todo porque resta la mitad del torneo por delante donde los primeros seis equipos mejor posicionados clasificarán a los play-offs.

Por último, Popeye se quedó con la victoria sobre San Martín por 3 a 1, mientras que San Francisco y Atlas igualaron 1 a 1. En esta oportunidad Villa Primavera tuvo fecha libre.

Por otra parte, en la categoría sub-18, Central Norte goleó a Juventud Antoniana por 6 a 0 y quedó más cerca de alcanzar la cima. El que no tuvo una jornada tan productiva fue Popeye, líder del torneo, al igualar con Pellegrini 2 a 2.

San Martín también se despechó con una goleada, al superar sin problemas a Gimnasia y Tiro por 6 a 0 y San Francisco derrotó a Mitre por 2 a 0.

Las posiciones:

Equipos PJ G E P Ptos.

Juventud 10 8 2 0 26

Pellegrini 9 7 1 1 22

C. Norte 10 6 3 1 21

Argentinos 10 5 1 4 16

Mitre 9 4 3 2 15

San Fco. 10 4 3 3 15

Popeye 9 3 2 4 11

Atlas 9 2 2 5 8

San Martín 9 2 1 6 7

Gimnasia 10 2 1 7 7

Primavera 9 0 0 9 0