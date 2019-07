Vargas es inocente, el caso es una caza de brujas

Luciano Romano, defensor del único detenido por homicidio de Jimena Salas: "Vargas es inocente, no tienen nada contra él, es una caza de brujas".

Luciano Romano, abogado defensor de Sergio Vargas, único detenido por el homicidio de Jimena Salas, habló con El Tribuno sobre la situación de su defendido luego del levantamiento del secreto de sumario. Dijo que esto le permitió conocer cómo se inició el procedimiento, quiénes fueron los primeros testigos y las primeras pericias realizadas. La mujer fue asesinada en su domicilio, en enero de 2017, en la localidad de Vaqueros.

¿Qué encontraron en este primer análisis?

-No hay nada determinado.

Si bien hay muchas testimoniales que los vecinos fueron aportando, la mayoría no pudo observar nada de lo que sucedió con la mujer. Lo que la mayoría escuchó, entre las 12.30 y 13, fueron gritos del esposo, Nicolás Cajal, cuando éste ingresó a la vivienda y se encontró con su mujer tendida en el piso y completamente ensangrentada.

Una vecina manifestó que en ese horario escuchó cuando golpeaban unas manos, y que se trataba de una persona de buena apariencia, delgada, alta, de pelo corto, portando un perrito en brazos.

También dijo que se desplazaba en un vehículo oscuro que estaba estacionado cerca de la vivienda de Jimena.

Esto se contradice con la apariencia de Vargas, quien es todo lo contrario de la persona descripta por los testigos.

¿Entonces cómo lo relacionan a él con el homicidio?

Lo relacionan porque lo ven en la zona ofreciendo unas sandalias.

El no niega haber estado en la zona ofreciendo sus productos a diferentes vecinos, usando estrategias de venta, como preguntando quién tenía chicos, si conocían a familias con hijos para ofrecer los productos para niños.

-Respecto a los objetos incautados en su domicilio, como una tablet, teléfono y una correa de perro, ¿qué puede decir?

Sí, se secuestraron esos objetos para la investigación y ver si había algo que pudiera vincularlo con el hecho, pero estamos hablando de dos años y medio posteriores al crimen. Secuestrar actualmente algo para hacer una pericia con eso es al vicio porque no va a dar nada positivo.

-¿Qué le dijo Vargas?

-Hablé con él y le pregunté si había visto algo o que esté amenazado y tenga miedo.

Me dijo que no sabe nada, siempre me reiteró que no vio nada, que no sabe nada.

Incluso le dije que si sabe algo sería útil para colaborar con la fiscalía, lo que le significaría su libertad, pero insistió en que no sabe nada.

-¿Y por qué está preso entonces?

-Está preso por ser ajeno al barrio y por haber estado justamente ese día en la zona vendiendo.

Entonces la fiscalía considera que podría haber estado averiguando en qué casa vivía Jimena, qué tenía o qué hacía.

Pero debo recalcar que la fiscalía tampoco argumenta basado en que la buscaría a Jimena, porque tampoco se trató de un robo frustrado o un femicidio. Eso lo aclaré particularmente, porque no se puede hablar de robo, por dos cosas, una, porque no falta ningún elemento en el domicilio y segundo, el homicidio no coincide con el robo.

Esto fue un homicidio, donde ingresaron con la única intencionalidad de matarla.

Ahora si hablaríamos de robo, en primer lugar el que ingresó hubiera dado vuelta la casa en busca de algo y a las personas que se encuentran en la vivienda las hubiera golpeado y atado. Lo segundo, si quería matarla le hubiera pegado un tiro o una puñalada. Lo que pasó con la señora no es la conducta de un ladrón.

También hablan de femicidio.

No se puede hablar de femicidio porque, en primer lugar, tiene que estar el autor material que determine un vínculo cercano con la víctima y segundo que exista violencia previa. No todas las muertes de mujeres son femicidio, esas dos hipótesis son ilógicas.

Entonces ¿dónde cree usted

que se debe apuntar la investigación?

Se debe apuntar en la búsqueda de una persona que haya tenido un vínculo más cercano a Jimena o que haya tenido algún conflicto con ella y la matara por algo. Según el marido y los vecinos, la casa siempre estaba cerrada con candado y Jimena no le abría a cualquier persona si no la conocía.

Según una vecina, el día del hecho vio a Jimena hablando con un hombre con el cual se reía, que estaban dentro de la vivienda, más precisamente en el jardín, por ende debemos considerar que hubo una persona cercana a ella que le abrió la puerta de manera voluntaria. Sumado a eso tenemos de manera paralela las declaraciones de Cajal, quien dijo que cuando llegó al domicilio encontró la puerta abierta y sin candado, lo que le llamó la atención porque Jimena jamás le abría a personas desconocidas.

El caso

Jimena Salas fue asesinada en la mañana del 27 de enero de 2017.

La mujer recibió más de 40 puñaladas en el interior de su domicilio, ubicado en el barrio San Nicolás, en Vaqueros.

Los asesinos encerraron en el baño a sus dos pequeñas hijas. La brutalidad del crimen y la inteligencia criminal usadas para concretarlo conmovieron a la provincia.

En mayo cambió el procurador de la provincia y el flamante funcionario, Abel Cornejo, mostró un gran interés por la causa.

El homicidio ya desplazó a los fiscales Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix y luego a otros más.

A pesar de las muchas conjeturas, la verdad está lejos, por lo que parece.

Desprolijidad del fiscal

“Mi cliente no tiene nada que ver, hubo una desprolijidad de parte de la fiscalía. Cómo puede ser que empiece a investigar una causa, tomar una testimonial, hacer un cotejo genético, hacer un seguimiento y todo da negativo, lo descarta, continúa la investigación por dos años y medio y no sé por qué motivo se decide acusar a mi defendido de ser coautor de un homicidio calificado y lo pone dentro de la vivienda junto con el autor material”.

¿Pero qué pasa?

Los nuevos fiscales llegan a la conclusión de que no puede estar dentro de la vivienda, si los análisis genéticos dan negativo, es imposible que esté en la escena del crimen. Entonces hicieron lo que les quedaba más cómodo: cambiar la calificación a “partícipe secundario” y lo ubican fuera de la vivienda.

Insisto, ¿por qué está preso?

Para mi criterio el pensamiento de la fiscalía es que Vargas sabe algo o vio algo o está amenazado y que a través de la imputación y la detención va a hablar. Pero Vargas ya lleva 34 días detenido.

¿Ud. confía en que pronto pueda quedar en libertad?

Tiene que quedar en libertad, porque sino estaríamos en una postura de una violación de los derechos y garantías constitucionales.

Porque si no hay pruebas que determinen la participación en un hecho delictivo corresponde que, por lo menos, se le conceda la libertad condicional.

Pero la Fiscalía podría alegar peligro de fuga y entorpecimiento de causa. Si alegaron cuando pedimos la libertad condicional de Vargas, por eso apelamos. Si mi defendido tendría algún grado de participación en el hecho, tuvo dos años y seis meses para irse, porque no estaba investigado, le tomaron declaración, le hicieron la pericia genética y dio negativo. No estaba inhabilitado y podía salir del país.

Y esta situación por la que está viviendo Vargas ¿tiene un tiempo para tenerlo detenido?

La prisión preventiva tiene diferentes tiempos, primero queda detenido por 15 días prorrogable por otros 15 días más, entonces al cumplirse los 30 días le tienen que otorgar la libertad condicional o la prisión preventiva. Si le dan la prisión preventiva ésta puede ser revocada en cualquier momento, pero según el Código Penal la prisión preventiva puede durar dos años, la cual conforme a una ley puede ser prorrogada por una año más siempre y cuando la investigación sea compleja o haya habido un motivo para entorpecer la investigación que permita la prórroga. Entonces con ese criterio una persona puede ser privada de su libertad por 3 años, es mucho y más sin pruebas. Esto es una caza de brujas.