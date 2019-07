Venden turnos falsos para Anses y cobran por Rapigago

Una mujer denunció que trataron de venderle a 200 pesos un turno falso para hacer un trámite en Anses. Este negocio, que funciona en base a la desesperación de los que no consiguen que el organismo oficial los atienda, ya quedó expuesto en otras oportunidades, pero no se tomaron medidas y los adultos mayores que necesitan gestionar su jubilación siguen siendo las principales víctimas.

Para obtener un turno en Anses, cientos de personas hacen cola desde la madrugada cada día en la sede de Jujuy 43. Se entregan tan pocos números por la mañana que se agotan pocos minutos después de que se abren las puertas.

En este contexto, circulan avisos que prometen un turno a cambio de 200 pesos y una salteña decidió comprobar por sus propios medios qué es lo que ocurre cuando se intenta gestionar un número por esta vía.

La mujer se comunicó con la personas que ofrecía el turno a través de marketplace en Facebook y solicitó información. Como respuesta, le mandaron un número de Whatsapp para seguir con la gestión.

Por este medio le confirmaron que el turno estaría disponible para el 25 de julio y que tenía un costo de 200 pesos. Además, le informaron que debía pagar por Rapipago, antes de la fecha.

Aunque se lo pidieron, la mujer no informó su número de CUIL y le expresó a su "vendedora de turnos" que no podía hacer el pago porque era discapacitada y no tenía quién la acompañe.

"Es mentira. Pero decidí llamar a la Anses, al sector de denuncias, y preguntar si era posible tener turno para el 25 de julio si lo sacaba ese día. Me dijeron que no", contó la denunciante.

Estafados

Luego de este trámite la mujer se volvió a comunicar al Whatsapp de la vendedora y le repitió que no podría ir a pagarlo. Entonces le respondieron: "Ya sé que desconfía, pero ya verá lo difícil que es conseguir un turno".

La mujer que decidió denunciar la situación detalló que realizó una exposición oficial sobre lo que ocurre con los turnos en Anses y que solo le respondieron que "iban a investigar".

"Esto ocurre hace mucho tiempo y son cientos las personas estafadas con la venta de turnos, porque te piden que pagués y después te mandan por teléfono el turno. Lo ofrecen en las redes sociales a la vista de todos y nadie hace nada", expresó, angustiada por la situación que deben enfrentar quienes necesitan con urgencia una respuesta de Anses.

Odisea

Si bien las denuncias por la venta de turnos para Anses ya fueron expuestas por este medio a las autoridades de la entidad, la respuesta fue que "no se puede vender porque deben ser personalizados, con el ingreso del número de CUIL".

Anses entrega turnos para dentro de 28 días o más y conseguirlos es una odisea, especialmente para los que no saben cómo gestionarlos por internet, que justamente son los que más urgencia tienen por iniciar trámites relacionados con la seguridad so cial.

Se estima que en la sede de Anses, en Jujuy 43, se agolpan unas 500 personas por día. Esta sede es la única en la que se pueden iniciar los trámites jubilatorios.

En una única fila de ingreso confluyen los que necesitan hacer una consulta, los beneficiarios de la asignación universal por hijo, los que quieren pedir uno de los créditos que lanzó recientemente el Gobierno de la Nación y los adultos mayores en edad de pasar al sector pasivo.

Las oficinas no tienen personal que informe ni guíe a los que desconocen los pasos a seguir y los empleados de la sede parecen sobrepasados por el mal humor.

Con respecto al engaño en el que caen las personas que, desesperadas ante la falta de respuestas compran un turno falso, la titular de Anses en Salta, Laura Cartuccia, dijo que ya se realizó una denuncia a Buenos Aires para que se investigue. Sin embargo, la estafa se sigue retroalimentando todos los días.