El otro Dakar, un nuevo desafío para los hermanos Benavides

En la línea de tiempo, los corredores de rally están parados en la mitad de camino. En un extremo, hace seis meses, figura el Dakar 2019, la última competencia en tierra sudamericana tras once ediciones y del otro lado del horizonte asoma el Dakar 2020, por primera vez en Arabia Saudita. El Silk Way Rally, la segunda fecha del campeonato Mundial de cross country, será el centro entre las dos carreras más difíciles del planeta y esta, con 10 etapas, al menos le hace sombra.

La carrera que se llevará a cabo en Rusia, Mongolia y China tendrá 5.000 kilómetros de distancia y disputará desde este domingo hasta el 16 de este mes con la presencia de los hermanos salteños Kevin y Luciano Benavides, uno por Honda y el otro por KTM.

El Silk Way Rally (o Ruta de la Seda), es una competencia organizada por la Amaury Sport Organisation (ASO), al igual que el Dakar, pero en este caso la carrera se disputa desde 2009 y hasta el año pasado solamente presentaba dos categorías: camiones y autos, que formaban parte del Dakar Series.

El arribo de las motos le da atractivo inusual ya que habrá 24 participantes en los que se destacan los hermanos salteños y Franco Caimi, el mendocino que irá como parte del equipo Yamaha.

KTM, líder actual del Mundial, tendrá una baja importante de corredores, ya que no estarán los lesionados Toby Price (vencedor del Dakar 2019), ni Matthias Walkner (ganador de la prueba dakariana el año pasado).

Por ese motivo, los ojos de la marca de Austria estarán puestas en el británico Sam Sunderland (dueño del Dakar 2017), la española Laia Sanz y el menor de los Benavides.

Sunderland y Luciano, de hecho, fueron los mejores pilotos en la fecha inicial del Mundial en Abu Dhabi, con el primer y segundo puesto, respectivamente.

Honda, en cambio, pondrá toda la carne al asador e intentará destronar a una escudería que le quita el sueño en cada competencia. El mayor de los Benavides, ya recuperado de su hombro y cuarto en la fecha inicial es el piloto estrella de los japoneses junto al español Joan Barreda Bort. También dirá presente el chileno José Ignacio Cornejo, tercero en Abu Dhabi.

Por Yamaha, además del joven de Mendoza, se encontrarán Adrien Van Beveren y Xavier De Soultrait. Además, Hero MotoSports, presentará a su nueva figura, el portugués Paulo Gonçalves, excompañero y amigo de Benavides.

Tras las verificaciones del sábado, los pilotos emprenderán viaje desde Irkutsk (Rusia), hasta Dunhuang (China), durante diez jornadas.

“Después de la lesión del hombro y la carrera de Abu Dhabi hemos trabajado mucho para recuperarme físicamente. Al día de hoy, estoy muy bien, conduzco la moto sin dolores y creo que estoy a punto”, expresó Kevin Benavides, quien sostuvo que irá en la búsqueda del Mundial, como su principal objetivo.

Luciano, por su parte, desde Rusia dijo a El Tribuno: “Mejoré mucho mi fortaleza de la cabeza, me siento mas rápido y tengo una mejor navegación. Mi objetivo será terminar la competencia, de menos a más, como en el Dakar pasado”.

</SUBTITULO>Lo que viene

Una vez que culmine el difícil Silk Way Rally, quedarán dos fechas para la finalización del Mundial de rally cross country.

Atacama Rally, competencia que fue obtenida por el mayor de los Benavides el año pasado, será el próximo desafío, entre el 1 y 7 de septiembre, mientras que en el Rally de marruecos se definirá el campeonato, entre el 3 y 8 de octubre.

Luego, los participantes tendrán casi tres meses para preparar el Dakar de Arabia Saudita que iniciará el 5 de enero y finalizará doce días más tarde.