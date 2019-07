En medio de una gran polémica, el Concejo Deliberante de Metán debatirá nuevamente hoy, sobre la tarifa de los taxis.

El legislativo de esta ciudad del sur provincial había aprobado, por unanimidad, un proyecto de ordenanza que otorgaba un incremento de solamente $5. Por su parte, los trabajadores del volante exigen un mínimo de $15, para que un viaje en la zona urbana, pase de $45 a $60.

El intendente, Fernando Romeri, el viernes pasado, observó la norma aprobada por el Concejo Deliberante y la devolvió para que los concejales vuelvan a analizarla, ya que el jefe comunal considera que $5, es insuficiente, ante la crisis que afronta el sector de los trabajadores del volante.

"La observación de la ordenanza será tratada mañana (por hoy) por el Concejo en comisión, luego de la sesión ordinaria. Se debe tomar una decisión, si se aprueba nuevamente el proyecto de ordenanza que otorgaba $5 de aumento, automáticamente se convierte en ley y entra en vigencia, de lo contrario se la debe derogar, cambiar el monto y enviarla nuevamente al Ejecutivo", dijo a El Tribuno, la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Nieva.

Al ser presidenta, no vota

Nieva no votó en la sesión en la que se aprobó, por unanimidad, el incremento, debido a que, justamente, no puede hacerlo porque es la presidenta del legislativo metanense.

"Los taxistas exigen $60 y eso va a ser analizado, nuevamente, por todos los miembros del Concejo Deliberante, para luego llevar el tema a la mesa y que se produzca la votación correspondiente. También tengo que decir que los taxistas deben cumplir con la ordenanza, en lo que respecta a exhibir la tarifa en los rodados, porque no lo hicieron. Creo que la solución es colocar ticketeras, para terminar con estos debates y que se cobre un precio justo", consideró la presidenta del Concejo Deliberante.

"Lo que hizo Romeri es correcto"

Por su parte, José Valdez, uno de los referentes de los taxistas de la localidad, opinó: "Estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo el intendente Romeri, al observar la ordenanza del Concejo Deliberante. Estamos agradecidos, porque es el único que está viendo la realidad por la que estamos pasando los taxistas, soportando la inflación que hay y los costos que debemos afrontar para poder brindar el servicio. Fue muy coherente".

"Los taxistas y remiseros de Metán hemos llegado a un acuerdo, que es exigir una tarifa de $60 o sea un aumento de $15. Hace más de un año, el Concejo Deliberante nos había aumentado $10 y este año, con la crisis que hay, nos quieren dar solamente $5, lo que me parece realmente una burla", dijo Valdez.

"Vamos a esperar a ver qué deciden los señores concejales. Pero la decisión está tomada y no vamos a dar marcha atrás. Vamos a realizar protestas con "bocinazos" si no se nos brinda una solución, porque el incremento que habíamos solicitado inicialmente era de urgencia y ya pasó bastante tiempo", remarcó el taxista.

"Los taxis y remises son el único medio de transporte que tienen los vecinos de Metán, porque no hay colectivos. Espero que los concejales cambien de opinión y se ajusten a la realidad que estamos viviendo. De lo contrario vamos a continuar con esta lucha. También quiero decir que no es momento para exigir la colocación de ticketeras, justamente, por la crisis que estamos atravesando. Esto ya no da para más", señaló Valdez.

La sesión anterior del Deliberante sureño.

El intendente Romeri, observó, el viernes pasado, el proyecto de ordenanza, aprobado por unanimidad, por el legislativo de la localidad, que otorgaba un cuestionado aumento de $5, para llevar la tarifa única de taxis, en la zona urbana, de $45 a $50.

“Se observa el índice de aumento y se sugiere un nuevo debate sobre la implementación de la suba tarifaria, debido a que se considera insuficiente lo establecido por la ordenanza 4.004/19”, señaló en la resolución el jefe comunal, quien luego de objetar la norma, la envió al Concejo Deliberante, que deberá tratar nuevamente el tema.

“Esto se fundamenta en el proceso inflacionario que repercute en la economía diariamente, en este tipo de actividad, como los aumentos de combustibles, el mantenimiento de los vehículos y seguro de transporte, entre otros”, destacó Romeri.

Por otra parte, el Deliberante, insistió en la nueva ordenanza, en que se deben implementar ticketeras, para terminar con los debates sobre los incrementos y se cobre el precio justo por un viaje, de acuerdo al recorrido por la ciudad; y no una tarifa única.

“La exigencia de un plazo de 90 días a partir de la promulgación de esta ordenanza, para que se arbitre las medidas para implementar las ticketeras en cada vehículo que presta el servicio, implica una exigencia, tanto para la Municipalidad, como para los prestadores, de una erogación, que en las actuales circunstancias aparece como desacertada”, indicó el intendente en la resolución. En el actual contexto económico el jefe comunal matanense consideró que no es razonable la colocación de las ticketeras.