El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, llegó a Salta para recorrer las obras que se realizan en el aeropuerto de la ciudad. En diálogo con El Tribuno, el funcionario nacional cargó duramente contra el kirchnerismo y lo acusó de perjudicar “al interior del país”.

Una de las obras más importante que está haciendo el Gobierno es recuperar el tren de carga...

La recuperación de los trenes es la obra más importante de las últimas décadas para el NOA. Una inversión de 3 mil millones de dólares, con un nivel de ejecución que es impresionante, porque hay que tener en cuenta que estamos recuperando vías abandonadas durante décadas. La reactivación de los trenes es clave, tené en cuenta que el récord de carga en trenes fue en 1938 y desde ahí fue todo decadencia. La realidad es que una de las razones por las cuales esta obra no se hizo en Argentina, es porque no se ve. Argentina, que ha sido en las últimas décadas cortoplacista, de hacer solo las cosas que se ven y en el tren de carga no se invirtió. El único perjudicado de que no se invirtiera es el interior del país, porque la diferencia en competitividad que tiene es enorme. En el tren Belgrano Cargas hoy ya se ven resultados, pero para que esto tenga un impacto cada vez más fuerte estamos hablando de seis o siete años, y en todo el sistema ferroviario estamos hablando de 20 años. Cuando algo tarda 20 años, no lo empieza nadie, porque nadie que lo empiece termina teniendo el rédito político, y ese es el gran cambio de Macri.

¿Qué inversiones están haciendo en rutas? En los tramos en Salta.

Hoy hay un proyecto integral de cada uno de los tramos de ruta entre todas las provincias. Esto se puede hacer cuando tenés un presidente que independientemente de que (el gobernador de Tucumán Juan) Manzur venga y nos pelee, las obras no se interrumpen. La discusión política va por un lado y las obras por el otro. En Salta está muy avanzada la repavimentación entre La Banda y Rosario de la Frontera. Hicimos la repavimentación en el norte, entre Tartagal y Bolivia. Tenemos casi terminado el proyecto ejecutivo para la autopista entre Rosario de la Frontera y el límite con Jujuy. Eso nos resta licitar y para eso tenemos que tener el proyecto ejecutivo y en el próximo mandato esperamos empezar con esas obras.

En el último tiempo hubo una discusión fuerte por los subsidios al transporte. ¿Qué pasó?

Nosotros recibimos en el 2015 una situación totalmente distorsionada con los subsidios. O sea, el kirchnerismo sistemáticamente perjudicó al interior del país, de eso no tendría que haber mucha duda. Había una política en la cual se generaban condiciones para que la tarifa en el interior salga entre dos o tres veces más que en el área metropolitana. Eso es lo que había en diciembre del 2015, donde la tarifa de transporte en Córdoba salía $9,15 y en Buenos Aires valía $3, de hecho la tarifa de colectivo en el área metropolitana fue por lejos la que menos aumentó en el país. Cuando llegó Macri, con todo lo que eso implica, la tarifa en el área metropolitana fue la que más aumentó. Se incrementó mucho más que en Salta, Córdoba o cualquier otro lugar, y eso fue porque se empezaron a distribuir distinto los subsidios. Teniendo en cuenta también que el subsidio a jurisdicciones locales es una distorsión que se fue generando porque cada provincia define qué sistema de colectivo quiere tener, licita las concesiones de colectivos, las adjudica, define cuántos colectivos hay, cuáles son los recorridos, cuáles son las paradas, define la tarifa, la estructura de costo. Lo que había era un Gobierno nacional que acompañaba con los subsidios. Entonces, lo que se planteó en el presupuesto es que, teniendo en cuenta que ellos manejan todo esto, manejen también los subsidios y definí vos cuál es la tarifa o el subsidio, y en el presupuesto te asignamos recursos para esto. Este cambio significó que cada una de las jurisdicciones afrontasen los subsidios pero eso no significa que el Gobierno nacional dejó de poner subsidios, significa que los recursos que venían al Gobierno nacional en subsidios ahora directamente van a las jurisdicciones. Lo que sí significa es que ahora son responsables de eso y como toda responsabilidad hay que hacerse cargo.

Me gustaría una opinión sobre el comunicado que leían los pilotos al final de los vuelos contra la política aerocomercial del Gobierno y la nueva amenaza de Pablo Biró, titular del gremio de los pilotos, diciendo que: “Esto termina mal”.

A la carta la leyeron 48 horas y no la leen más. Es ilegal lo que hicieron los pilotos o lo que el sindicato de Biró obligó a los pilotos hacer, que no es lo mismo. Les obligó a hacer algo ilegal, que está contra todas las normas de la política aérea internacional y local. No puede un piloto dar una opinión personal, tenga razón o no. Lo que dijeron es errado, es falso. Los pasajeros vienen en aviones en los que trabajan pilotos. Las nuevas líneas, como ustedes tienen acá, Flybondi, Norwigian, JetSmart, son puestos nuevos de trabajo que se generaron de argentinos en el sector aéreo local. En el sector aéreo hay 5.600 nuevos puestos de trabajo, que no son solo pilotos, sino que es más gente que trabaja en este aeropuerto, sin contar todo el trabajo que se generó en obras o indirectamente. Uno de los problemas, es que gente como Biró no sabe lo que es el interior del país. Se desconoce qué significa que tengas un vuelo Salta-Neuquén directo, entonces, no les importa nada y la realidad es que la revolución de los aviones se ve en el interior del país, es donde está. No se ve en el Aeroparque, que no cambió mucho la cantidad de pasajeros que tenía y que tiene. Se ve en Salta, en Bariloche. El intendente de Bariloche me decía que esperaron durante 30 años los vuelos directos con Brasil y no pasaba. No solo no pasaba sino que lo prohibía la Cámpora, el kirchnerismo y Biró, porque ellos creen que el único que tiene que volar es Aerolíneas Argentinas y eso está mal. Cuando uno ve en el mundo, cuando hay mayor competencia se desarrollan más los mercados, y la realidad es que si se hacen bien las cosas termina beneficiando a empresas como Aerolíneas Argentinas, que de hecho en estos años creció. Respecto a las amenazas de Biró, las tomo como una persona que es un patotero, un prepotente y que parte de su accionar es amenazar a otros. Las amenazas que nos hace a nosotros me son totalmente intrascendentes, pero sí sufro mucho por las amenazas y la presión que les ponen a los pilotos.



En agosto empezarán a arreglar la pista

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, recorrió las obras que se llevan adelante en el Aeropuerto Internacional de Salta, donde se está colocando una nueva manga y se están ampliando las salas de embarque y las zonas de control de seguridad. Además, se agrandará el estacionamiento, que pasará de tener 234 a 497 cocheras -la mitad cubiertas- y contará con una nueva iluminación en la plataforma comercial.

Entre las obras, se contemplaba la repavimentación de la pista secundaria del aeropuerto, que se utilizó mientras se reparaba la principal. Pero en noviembre del año pasado se produjeron hundimientos en la cabecera 24 de la pista auxiliar, por lo que quedó inhabilitada.

Personal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), que recorrió el predio ayer con Guillermo Dietrich, adelantó a El Tribuno que la contratista va a arrancar los trabajos en agosto.

“El agua se coló por abajo de la pista, lavó la base granular y provocó algunos hundimientos. Se hizo un estudio muy grande con consultores externos, de la contratista y el aeropuerto, y la verdad que para completar el proyecto y garantizar el funcionamiento de la pista secundaria se va a hacer toda una obra de nivelación de franja, de movimiento de suelo”, expresaron desde el Orsna.

Esa obra va a demandar una inversión de 27 millones de pesos aproximadamente.