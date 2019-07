Gallardo, Gareca y Pochettino, nominados a los premios The Best

Los entrenadores argentinos Marcelo Gallardo, Ricardo Gareca y Mauricio Pochettino fueron nominados este miércoles por la FIFA para competir por el premio The Best.

Gallardo (River Plate), Gareca (seleccionado de Perú) y Pochettino (Tottenham, Inglaterra), están entre los diez mejores entrenadores del último año y competirán para meterse en el trío que buscará el premio que se entregará el próximo 23 de septiembre en Milán, Italia.

La nómina la completan Djamel Belmadi, DT de Argelia; Didier Deschamps, DT de Francia; Josep Guardiola, DT de Manchester City; Jürgen Klopp, DT de Liverpool; Fernando Santos, DT de Portugal; Erik Ten Hag, DT de Ajax; y Tite, DT de Brasil.

La lista fue realizada por un panel de expertos de la FIFA y el ganador se definirá con el voto del público, periodistas, entrenadores y capitanes de seleccionados nacionales.

Según consigna en la página de los premios The Best Football Awards, los argentinos fueron considerados principalmente por los siguientes hechos: Gallardo por la obtención de la Copa Libertadores de América 2018; Gareca por el subcampeonato en la última Copa América de Brasil; y Pochettino por conducir a Tottenham a la primera Liga de Campeones de su historia.