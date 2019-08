A un mes exactamente del inicio del torneo Federal A, Central Norte conoce desde ayer cuál será el camino que tomará con la ilusión de pelear por llegar a la Primera B Nacional.

El cuervo iniciará su sueño el 1 de septiembre como visitante frente a Juventud Unida de Gualeguaychú y su primera presentación de local será siete días después, en el Martearena, frente a Sarmiento de Chaco.

Justamente septiembre será el mes que más partidos jugará el azabache, un total de cinco, tres de visitante y dos en condición de local.

El fixture del campeonato marca un total de 30 fechas y cada equipo tendrá 2 fechas libres. En el caso de Central descansará en la 15ª y en la última jornada.

Sin lugar a dudas el primer objetivo del equipo que conducirá Ezequiel Medrán será mantener la categoría y seguramente con el correr del torneo verá cuáles serán las aspiraciones de su equipo.

El Federal A se jugará en dos zonas de quince equipos cada una, todos contra todos en partidos de ida y vuelta (dos rondas).

Los primeros seis de cada grupo clasificarán a un hexagonal para definir un único ascenso en cada zona.

Las grupos son Norte, integrado por Central Norte, Douglas Haig (Pergamino), Chaco For Ever, Sarmiento (Resistencia, Chaco), Defensores de Belgrano (Villa Ramallo), Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), Crucero del Norte (Misiones), Juventud Unida (Gualeguaychú), Atlético Güemes (Santiago del Estero), Unión (Sunchales), Sportivo Las Parejas (Santa Fe) y Sportivo Belgrano (San Francisco), San Martín (Formosa), Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y Boca Unidos (Corrientes).

Mientras que en la Sur jugarán Huracán Las Heras (Mendoza), Juventud Unida (San Luis), Peñarol (San Juan), Deportivo Maipú (Mendoza), Sportivo Estudiantes (San Luis), Villa Mitre (Bahía Blanca), Olimpo (Bahía Blanca), Círculo Deportivo Nicanor Otamendi (Mar del Plata), Deportivo Madryn, Camioneros (Esteban Echeverría), Ferro (General Pico), Cipolletti (Río Negro), Sansinena (General Cerri), Desamparados (San Juan) y Sol de Mayo (Viedma).

En cuanto a los descensos, los últimos dos de cada grupo perderán la categoría (4 descensos en total).

Otro de los puntos a tener en cuenta serán los viajes que deberá afrontar el azabache y el presupuesto que implicará para la dirigencia afrontar esas erogaciones. El cuervo recorrerá 29.262 kilómetros en la primera fase y ese número se podría incrementar si logra la clasificación.

Justamente el viaje más largo que deberá realizar el cuervo será en la primera fecha, cuando visite a Juventud Unida de Gualeguaychú, a 1.352 kilómetros desde Salta.

La recaudaciones de local serán claves para que Central Norte pueda respirar con la demanda de sueldos y viajes que deberá afrontar.

El cuervo volverá a jugar el Federal A luego de su descenso en el 2014, en aquel desempate con Juventud Antoniana y trató de regresar durante cinco temporadas.

El hincha también estuvo expectante al sorteo del fixture ya que posiblemente podrán volver a las rutas para recorrer el interior del país.

Central Norte ya conoce su camino, solo resta llegar de la mejor manera al debut en la capital del Carnaval y, con el correr de las fechas, se verá hasta dónde podrá llegar.

El fixture:

1ª Fecha - 01/09/19

J. Unida (G) vs. C. Norte



2ª Fecha - 08/09/19

C. Norte vs. Sarmiento (R)



3ª Fecha - 15/09/19

S. Martín (F) vs. C. Norte



4ª Fecha - 22/09/19

C. Norte vs. Sp. Las Parejas



5ª Fecha - 25/09/19

Güemes (SdE) vs. C. Norte



6ª Fecha - 06/10/19

C. Norte ve. DEPRO



7ª Fecha - 13/10/19

D. Haig vs. Central Norte



8ª Fecha - 19/10/19

C. Norte vs. Boca Unidos



9ª Fecha - 24/10/19

Chaco FE vs. Central Norte



10ª Fecha - 03/11/19

Central Norte vs. Crucero



11ª Fecha - 10/11/19

Unión (S) vs. Central Norte



12ª Fecha - 17/11/19

C. Norte vs. Sp. Belgrano



13ª Fecha -24/11/19

Gimnasia (ER) vs. C. Norte



14ª Fecha - 01/12/19

C. Norte vs. Def. Belgrano



15ª Fecha - 07/12/19

Libre



Desde la 15ª fecha a la 30ª fecha, el fixture se repite con las localías invertidas.



Central Norte jugará este año hasta el 1 de diciembre ya que en la 15ª fecha tendrá libre y, a partir de allí, el Federal A entrará en el receso de verano. El cuervo volverá a la competencia el 26 de enero y terminará la etapa clasificatoria el 26 de marzo.

Clasificarán al hexagonal final del puesto 1º al 6º y el que sume la mayor cantidad de puntos en dicho hexagonal ascenderá a la Primera Nacional.



Los últimos dos equipos de la zona norte descenderán al Torneo Regional Federal Amateur.