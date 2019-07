Nuevamente Rosario de Lerma quedó sin agua por el colapso de caños

El agua que sale de por lo menos cinco roturas se escurre todo el año por las calles.Las cañerías no dan más y se rompieron en varias partes. Nadie quiere pagar.

El agua salía a borbotones en varias roturas de cañerías en apenas dos cuadras de la calle Yrigoyen de esta ciudad. Para los vecinos, ese tramo es una vergenza de la desidia e inacción pública.

El nuevo corte extraordinario, catalogado así para no dar aviso de la falta del suministro, comenzó a media mañana.

Mientras una docena de barrios no tenía servicio, el agua en gran cantidad se escurría por las calles como una sobra innecesaria capaz de ser utilizada en una prestación idónea o por lo menos que se le parezca.

"Nos avisaron que iban a cortar el agua cuando no se había avisado a nadie. Después utilizamos los medios locales para informar, pero ya no había agua. Estamos esperando soluciones desde hace muchos años. Son 400 metros que fueron anunciados con bombos y platillos hace cinco años y luego no se hizo nada nunca.

El agua brota en las calles por las losas del pavimento, luego cortan el agua y así, la misma historia de siempre", reclamó molesto el intendente Ignacio Jarsun.

Los fondos para este financiamiento de obras fueron anunciados en mayo del año 2014. Incluso se anunció como un proyecto que daría la solución definitiva al servicio del agua. Tanto para los tiempos estivales, en donde el servicio es irregular, como para el resto del año. Se anunció la ejecución de dos acueductos y el refuerzo de caudales de aguas disponibles. Estas obras tenían prevista la instalación de más de 5.700 metros de cañerías, con una inversión en aquel entonces de $2.700.000.

Además, se concretarían obras para las defensas de los drenes de captación de las aguas para abastecer a la ciudad en la zona del río Rosario.

De todas estas obras no se sabe cuál se concretó. Incluso el detalle más importante nunca se hizo. Cruzar por las vías del tren en la calle Hipólito Yrigoyen. Dos cuadras en las que nunca se hizo nada. Allí las roturas constantes provocaron esconder la falta de obras y planificación realizando resumideros perforados en las esquinas de las calles para que pueda escurrir el agua que salía de las cañerías rotas.

"En esa zona tenemos un manantial de agua que brota por las calles, desperdiciando el agua. Espero que esta obra de 400 metros de cañerías se pueda realizar pronto. Nosotros prestamos ayuda a la empresa, si es que la necesita, pero en realidad los cortes de agua enardecen a los vecinos y con justa razón", completó Jarsun.

La empresa estatal Aguas del Norte sigue trabajando en esas dos cuadras. La gente está muy molesta en la ciudad. En los medios locales reclaman a las autoridades municipales intervención en esta problemática, que lleva años sin respuestas satisfactorias.

"Pago 900 pesos de agua y ahora no tengo porque la misma empresa me corta y no meda soluciones", reclama Marcela, del barrio Balbín.

"Dónde están los concejales para hacer una denuncia contra los que nos cobran en exceso y no tenemos agua", escribió Marcos Puca, de la zona de San Bernardo. Ahora nos quieren poner medidores, ¿y el agua? Primero solucionen el problema del agua en Rosario de Lerma", reclamó Sonia, de barrio San Martín. "No deberíamos pagar un servicio tan malo. Se corta y no avisan", escribió Marisel en las redes sociales.

Faltan instalar 3.809 metros de caños

Los barrios que tuvieron afectación extraordinaria fueron: San Rafael, San Bernardo, barrio Centro, 17 de Octubre, San Martín, San Jorge, El Carmen, Parque Las Rosas, Solares del Lerma, entre otros.

Se recurrió al viejo sistema de aguatero público con el reparto de agua en camiones cisterna.

Aguas del Norte se empeña en comunicar que pronto tendrán la solución los vecinos de Rosario de Lerma, pero la solución no llega. El responsable de la zona de la empresa prestataria del servicio de agua, Rafael Pozo, anticipó que a fines de julio, por decisión de la gerencia de Aguas del Norte, se iniciaría el trabajo faltante en la calle Hipólito Yrigoyen: “Son 3.809 metros de cañerías que faltan del acueducto. Esta obra ya fue aprobada y estimamos que a fines de julio comenzaría este tramo. Posibilitará las conexiones con otras redes y así mejoraría el suministro a toda la población”, aseguró.