Angela Irene, una voz que enbellece el folclore

La experimentada cantante Angela Irene se presentará el sábado próximo en la capital salteña, donde ofrecerá junto al folclorista Alito Salim, el espectáculo “Juntando Cantos”. Además, estarán: Rodrigo Cocha y Jorge Salim. Se llevará a cabo en el Museo de la Ciudad Casa de Hernández (La Florida y Alvarado), a partir de las 21.

Alito también se destaca en la composición y sus canciones son interpretadas por destacados solistas y grupos del folclore.

“No solo me enfoco en las letras relacionadas al amor, sino también me refiero a los temas actuales, y a los problemas que golpean a nuestro país. Me considero un artista que se juega bajo el estandarte de mis composiciones. La verdad que será un enorme placer compartir con Angela Irene, una artista con mayúsculas, que predica humildad y sencillez, con un inmenso corazón”, acotó Alito Salim.

También ya tengo grabados varios videos clips y está en mis planes llevar las creaciones a un nuevo material discográfico. Será un regalo de amistad para repartirlo entre los seres queridos”, enfatizó Salim.

El salteño resaltó que el tiempo de maduración artística es el ideal, ya pasaron los años de sueños y “Hoy necesitás entrar en la realidad para trazar objetivos, incorporé a mi vocabulario la palabra sentido común y eso me ayuda a encontrar respuestas”, dijo.

Por su parte, Angela Irene nació en General Pico, La Pampa. A los 12 años debutó en una banda de jazz, cantando algunos temas beat. Es una artista de notable color y dulzura en la voz que comenzó su carrera en su ciudad natal.

Con Mercedes Sosa como madrina artística, llegó en 1975 a Buenos Aires donde se instaló definitivamente hasta hoy. Dos años después, triunfó en el Festival de Cosquín y en 1979, conoce al excelente músico Ariel Ramírez.

Precisamente, a partir de allí se afianza esa relación y surge el primer álbum denominado “Ariel Ramírez presenta a Ángela Irene”, con el que la cantante sube a los principales escenarios del país. Ángela da un salto importante cuando en 1982 graba su segundo trabajo discográfico: “La Cantora de Yala”, junto a grandes músicos argentinos que le dan un acompañamiento especial a su ensoñadora voz, convirtiéndose en un álbum prácticamente de culto en esa época. La cantante reeditó “Mujeres Argentinas, junto a Marián Farías Gómez y ya en el año 1993, grabó su tercer álbum, ya en formato compacto, denominado simplemente “Ángela Irene”.

Su último trabajo se denomina “Soy”, y cuenta con el acompañamiento de Luis Salinas, Pedro Aznar, Raúl Carnota, Alberto Rojo, Eduardo Spinassi, entre otros.