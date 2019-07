Información confusa sobre el coqueo

Tras la viralización en Bolivia y en el norte de Argentina de la noticia sobre una supuesta contaminación de hojas de coca con el arenavirus de Bolivia y el peligro de consumirlas, el ministro de Salud de Salta, Roque Mascarello, cuestionó la difusión de información que no está chequedada y aclaró que se trata de un virus diferente al que puede circular en Argentina.

"Cuando se viralizan noticias y no se las chequea, generalmente hacemos daño porque generamos una sensación de inseguridad en la gente y lo que es bueno es que ustedes pregunten y podamos explicitarlo", expresó el funcionario ante el pedido de información de los medios locales.

Mascarello explicitó que en el país está la fiebre hemorrágica argentina, mientras que la fiebre hemorrágica boliviana tiene una característica total y absolutamente distinta.

"Este es un arenavirus, una cuestión técnica que no tiene ningún tipo de relevancia, pero quiero decirles que se trata de dos virus absolutamente distintos. Respecto al tema de esto que se ha viralizado, de que la coca pone en riesgo a todos aquellos que tienen el hábito del coqueo es bastante poco probable que ese sea el mecanismo de transmisión", expresó el ministro de Salud de la Provincia.

El funcionario local explicó que lo que pasó en Bolivia y que llamó la atención de las autoridades es que tiene posibilidades de transmisión directa entre las personas, cosa que habitualmente no debería ser así. Además, aclaró que esto no puede suceder en el país, por lo menos no con las características de la fiebre hemorrágica argentina.

"Tiene el mismo modo de transmisión que el hantavirus, que es a partir de las heces de las ratas, del ratón colilargo pero que no hay transmisión interpersonal. En el caso de Bolivia, aparentemente tendría este componente por el hecho de que es un virus absolutamente distinto al nuestro. Sin embargo, a pesar de todo esto, es bueno que tomemos conciencia y que tomemos los recaudos necesarios", añadió Mascarello.

Para llevar tranquilidad, el ministro de Salud comentó que se deben extremar las medidas de seguridad y todo síndrome febril tiene que ser evaluado por los servicios de salud.

"En Bolivia es el único lugar donde se han detectado estos casos porque es propio de Bolivia y en la zona de La Paz, o sea que está bastante lejos de acá. Insisto con esto y, denle valor a lo que acabo de decir, se trata de un virus absolutamente distinto al de Argentina", expresó.

La fiebre hemorrágica argentina se da fundamentalmente en la zona de la Pampa Húmeda, una zona agrícola. Esta situación está vinculada, obviamente, con el depósito de los cereales, y es precisamente en ese lugar donde se encuentran estos ratones que transmiten la enfermedad.

El vector

Según medios bolivianos, el roedor de la familia de Calomys, que es transmisor del arenavirus, habita en regiones cálidas como Beni y Cochabamba y ahora ya llegó al norte de La Paz.

Especialistas afirman que este roedor migró desde el Valle hasta los Yungas a causa de la deforestación y la caza indiscriminada de los felinos que controlan naturalmente al vector.

Qué pasa en Bolivia

Según un medio boliviano, en las últimas horas el Ministerio de Salud envió las muestras al Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta para especificar el tipo del arenavirus que causó la muerte de dos personas en el norte del departamento paceño. Además, dos equipos de profesionales se encuentran en Caranavi para atrapar al vector y realizar estudios.

En 1963, tres especialistas estadounidenses habían descubierto que el roedor de la familia Calomys provocó varias muertes en el municipio boliviano de San Joaquín.