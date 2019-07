Jaguares-Crusaders: los neozelandeses frenaron la ilusión argentina

Nueva Zelanda.- Tras unos primeros minutos de asedio de Crusaders, en los que el tricampeón metió mucha presión pero se encontró con una buena defensa de Jaguares, el conjunto visitante pudo posicionarse en campo adversario pasados los 10 minutos. Y tras una serie de ataques, un penal de Joaquín Díaz Bonilla a los 16 minutos puso en ventaja a la franquicia argentina: 3-0.

Abajo en el score, Crusaders retomó la posesión y el ataque, aunque sin poder prosperar. Hasta que a los 25, tras un kick, Díaz Bonilla tomó la pelota de aire y se armó el ruck. Pero perdió la pelota, Whitelock avanzó por izquierda pegado a la raya y ante la marca habilitó por adentro al hooker Codie Taylor, que apoyó el primer try del partido, convertido por Richie Mo'unga.Crusaders 7-3.

El try de Codie Taylor

El desarrollo es equilibrado, muy trabado, con poco desequilibrio en ataque y un gran cuidado de ambos equipos de no cometer infracciones que puedan pagar con penales.

Cerca de los 36 se produjo la mejor jugada de ataque de Jaguares. Tras varias fases, Matera avanzó por el sector derecho, juntó a dos hombres de Crusaders y casi desde el piso, con gran destreza, habilitó a Matías Moroni, El wing avanzó directo al ingoal, pero fue frenado un metro antes de la línea y el medio scrum Bryn Hall, en apoyo, le sacó la pelota cuando iba a apoyar. Muy cerca de anotar Jaguares.

En el cierre del primer tiempo, Crusaders pudo estirar la diferencia mediante un penal del infalible Richie Mo'unga. Así, quedaron 10-3 y se fueron al descanso.

La segunda etapa

En el arranque del segundo tiempo, Jaguares tuvo otra gran chance, nuevamente con la conexión Matera-Moroni. El wing llegó cerca del ingoal y habilitó a Matías Orlando, pero la acción, clarísima, fue desbaratada por la defensa de Crusaders.

Cerca de los 10, Crusaders estuvo a punto de marcar un nuevo try. Cerca del ingoal de Jaguares, Richie Mo'unga amagó buscar el touch para después jugar el line, pero engañó a todos, armó un maul rápido y por poco no llegaron a apoyar los locales. Sin embargo, el asedio continuó y Richie Mo'unga pudo marcar un nuevo penal a los 14 minutos. Crusaders 13-3.

Con su mayor experiencia, Crusaders pasó a dominar los tiempos y a sacar provecho de cada situación. A los 18 minutos, tras una infracción de Jaguares, el pie derecho de Richie Mo'unga volvió a acertar a los palos con su tercer penal: Crusaders 16-3. La ilusión de Jaguares se empieza a diluir.

No obstante, y ya con medios de recambio, hubo otra chance favorable. Arrancó Felipe Ezcurra y habilitó a Domingo Miotti, que cambió con el pie hacia el wing, para la entrada de Matías Moroni, que por poco no apoyó, a 28 minutos. Jaguares merece largamente un try.

Mientras tanto, Crusaders sigue en su modo habitual. Y a los 34 minutos, de un penal, Richie Mo'unga convirtió su cuarto envío a los palos. Crusaders 19-3. Rumbo al tricampeonato en el Súper Rugby.

