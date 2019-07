VIDEO A Gianinna Maradona le dijeron que estaba “hinchada” y respondió con un video hot

En los últimos años, Gianinna Maradona le puso una garra especial al cuidado de su cuerpo y se transformó en una auténtica chica fit. Yoga y zumba son sus actividades predilectas.

Por eso, la hija del Diez no tiene paciencia a la hora de recibir comentarios negativos sobre su figura. Cuando una cuenta de Instagram dedicada a Karina La Princesita habló de un abdomen “hinchado”, Gianinna fue a la fuente y se mostró como lo que es: se grabó en ropa interior y subió el video que hizo furor en Instagram.

Recién regresada de una fiesta donde bancó al popular DJ de cumbia Kelo, la diseñadora bromeó con la posibilidad de que haya sido la cerveza la causante de su hinchazón y antes de ponerse el pijama, posó frente al espejo.

‘”Algo leí que las fans de alguien te dijeron que estoy hinchada (?) Puede ser. La birra me puede”, escribió. La hermana de Dalma se refería a este posteo que hizo una cuenta dedicada a ella y su familia.

Más allá de mostrarse muy expresiva en las redes sociales, hay una información que Gianinna no está dispuesta a compartir: los detalles de su vida sentimental. Hace tiempo que no se le conoce novio oficial. Su última pareja fue Lucho Strassera, un cantante platense con el que salió en 2014. Sin embargo, candidatos no le faltan y en varias ocasiones se la relacionó a nombres muy conocidos de la cumbia como El Polaco y Pablo Lescano. Ninguna prueba salió a la luz, claro.