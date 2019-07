Mariela Montero le ratificó a El Tribuno su denuncia pública por acoso contra Cherutti

Hace ocho años, cuando alzó la voz contra un capocómico argentino nadie se hizo eco de su denuncia pública. La salteña Mariela Montero, la Negra como le dicen con afecto, denunció ante la opinión pública en 2011 a Miguel Ángel Cherutti de haberla acosado sexualmente. "Cuando pueda ir al país, seguramente radicaré la denuncia judicial para hacerme cargo de lo que dije y vuelvo a ratificar", le dijo a El Tribuno la cantante, actriz y productora, actualmente radicada en Chile.

A través de los medios de comunicación, la talentosa artista norteña se enteró de que dos exvedettes que trabajaron con el comediante lo denunciaron por haber sido abusadas sexualmente. "En un programa televisivo pude ver a este tipo hablando y haciéndose el hombre honorable y la verdad que me molestó mucho", expresó en declaraciones a Primicias Ya.

Hace casi una década la salteña declaraba en el portal Primicias Ya lo siguiente: "Logré contactarme con su gente y tener una entrevista laboral, él me llevó a un camarín y a modo de casting, como quien hace una improvisación, aprovechó para tocarme y besarme de un modo efusivo y asqueroso. Él no me ofreció trabajo a cambio de sexo pero sí dejó entrever quién era con su actitud. Yo no seguí su juego y lo corté. Se dio cuenta de mi incomodidad y por supuesto jamás me llamó para trabajar en su compañía".

Al ser consultada por este matutino si es común este tipo de hechos en el ambiente del espectáculo, Mariela Montero sostuvo: "No te puedo decir qué tan común es, puedo hablarte desde mi experiencia personal como mujer, lamentablemente a mí me pasó, como mujer terminamos normalizando situaciones como estas. Y está bueno que en el último tiempo todo eso haya empezado a cambiar, la mujer es más escuchada y respetada, una tiene la impresión de que los hombres de aquí en adelante tendrán más cuidado al dirigirse o al trato con una mujer y a no abusar del poder cuando se tiene".

La artista salteña reconoció que "todavía falta mucho crecimiento como sociedad para llegar al nivel que todas y todos esperamos, porque hay que decir también que no son todos los hombres, están aquellos que son respetuosos y honorables, y los que no. Ninguna mujer merece ser abusada, manipulada y vapuleada por su condición. Yo crecí en una época donde tenías que aguantarte ciertas cosas de los hombres con una risita incómodo porque era parte "d' . Hoy no, hoy lo podés denunciar y está buenísimo".

Burlas y agravios

Montero le contó a El Tribuno que cuando se animó a hablar en 2011, muchos se burlaron, "se rieron y me criticaron incluso. Hasta me había arrepentido en ese momento de haber hablado. Tengo latente los comentarios de un periodista, Baby Etchecopar, quien se burló y se reía de la situación, de mí y de las chicas que estábamos en ese momento. Nos trató de gatos, locas, minas trepadoras y ahora me gustaría saber qué piensa de toda esta situación como comunicador y periodista que dice ser. Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano, juzgar al otro sin saber lo que pasó", manifestó Mariela Montero.

La salteña expresó que cuando tenga la posibilidad de venir al país "me gustaría tomar cartas en este asunto y hacerme responsable de mis palabras y ser consecuente. Es un tema que yo lo tenía como archivado, había hablado hacía unos ocho años. Pero sí, cuando vuelva a Argentina me haré cargo de esto porque soy una persona adulta, creo que hay que alzar la voz como mujer, soy una referente de ellas, al menos lo siento así, hacer algo por mis sobrinas y las mujeres que me siguen. Además, porque escuché lo que este tipo -Ángel Cherutti- le habría hecho a esta chica Melissa y me parece deplorable, patético. Siento que tengo que apoyarla a ella como mujer".

Caso Teruel

En medio del tormento que parece atravesar el capocómico Miguel Ángel Cherutti, antes trascendió y también tuvo una enorme repercusión lo ocurrido con el actor Juan Darthés quien fue denunciado por Thelma Fardín y tuvo que abandonar el país. Otro de los hechos que explotaron en los medios a nivel local y nacional fue la acusación y denuncia contra Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel uno de los integrantes del afamado grupo folclórico.

Acerca de esto último, la salteña manifestó haber sentido "consternación" por lo ocurrido. "Sí me enteré lo que pasó con uno de los hijos de Mario Teruel y la verdad no lo podía creer, lamentable por lo que tuvo que vivir la chica y lo que le toca a Los Nocheros, lo que puedo expresar es una profunda "consternación'".

Mariela Montero es una de las exintegrantes de Gran Hermano (2007), pero además trabajó durante muchos años en teatros y comedias y actualmente en Chile se dedica a la producción y dirección de espectáculos. En uno de los excelentes show que realiza donde "hago un repertorio de 12 tangos y cuento la historia del tango, cómo se va transformando a través del tiempo, lo cuento con humor, y esto me permite recorrer todo Chile mostrando un arte y parte de la cultura de nuestro país, de nuestra querida Argentina".