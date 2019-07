Otro triunfo de Kevin que lo afianza en la cima del Silk Way

El camino desde el sur de Rusia a la capital de Mongolia fue muy bueno para los hermanos salteños Kevin y Luciano Benavides, que este martes volvieron a situarse entre los principales pilotos del Silk Way Rally en la etapa 3 de la segunda fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country de la FIM.

Kevin, piloto del Monster Energy Honda Team, finalizó primero y continúa como líder de la general, mientras que Luciano, del Red Bull KTM Factory Team, llegó tercero, para mantenerse cuarto en el tiempo acumulado.

Los pilotos tuvieron un largo día con un total de 691,35 kilómetros entre Ulán Udé y Ulán Bator con 243 km de especial.

El Silk Way Rally dejó atrás Rusia para adentrarse en Mongolia, el país del eterno cielo azul. Pero lo que no se ha modificado es el liderazgo de la carrera que sigue en poder de Kevin Benavides, mientras que su hermano se mantiene en las principales posiciones.

Kevin consiguió la victoria imponiendo un buen ritmo desde el inicio de la especial. El compañero del argentino en el Monster Energy Honda Team, el español Joan Barreda, a pesar de un pequeño percance al inicio de la especial, atacó en la parte final, manteniendo una gran lucha con el salteño en busca del mejor tiempo del día que, finalmente, marcó Benavides. Barreda quedó en segundo lugar, a 30 segundos del vencedor de la etapa, que mantiene y amplia el liderato. Por su parte, Barreda, asciende hasta la tercera posición provisional en la tabla.

“Fue una etapa diferente, un día larguísimo: 10 horas encima de la moto. Me gustó la especial. No empujé al máximo, pero traté de llevar un buen ritmo y estuvo bien al ganar el día. Mañana (por hoy) tocará abrir, algo que me gusta, aunque no sea una buena estrategia. Quedan muchos días de carrera y hay que disfrutar etapa a etapa de este Silk Way Rally que me está gustando muchísimo”, señaló Kevin, puntero de la competencia.

Luciano también se refirió a la tercera etapa del Silk Way Rally: “Fue un buen día para los dos (refiriéndose a su hermano); en mi caso salí tercero, costó mucho la etapa porque era muy rápida y no quería arriesgarme de más”.

“Fue una buena etapa y estoy supercontento con lo que vengo haciendo y con el ritmo que traigo. Se viene la etapa maratón y ya pintamos el roadbook. Serán 470 kilómetros sin asistencia así que se vienen dos días que van a ser muy duros”, agregó el salteño.

La cuarta etapa

Este miércoles tendrá lugar la cuarta etapa, primera parte de la etapa maratón, con un bucle alrededor de la capital de Mongolia, Ulán Bator. De los 476,96 kilómetros de etapa, se disputarán 470,19 de especial; es la especial más larga de la carrera. Los pilotos dispondrán de un tiempo para trabajar en las motos una vez terminada la especial, sin la asistencia habitual de sus respectivos equipos.

Las posiciones

Etapa 3

Pos. Piloto Moto Tiempo

1º K. Benavides Honda 2h28m14

2º J. Barreda Honda a 30s

3º L. Benavides KTM a 1m54

4º S. Sunderland KTM a 2m46

5º A. Short Husqvarna a 5m27

6º A. V. Beveren Yamaha a 5m44

7º F. Caimi Yamaha a 6m15

8º O. Mena Hero a 6m34

9º J. Cornejo Honda a 6m58

10º P. Goncalves Hero a 8m09

General

Pos. Piloto Moto Tiempo

1º K. Benavides Honda 5h20m42

2º S. Sunderland KTM a 2m54

3º J. Barreda Honda a 3m09

4º L. Benavides KTM a 4m19

5º P. Goncalves Hero a 9m28

6º O. Mena Hero a 9m37

7º F. Caimi Yamaha a 10m40

8º A. Short Husqvarna a 11m45

9º A. V. Beveren Yamaha a 12m52