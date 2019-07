Gestionan la regularización del trabajo de los artistas en todas las disciplinas

Marita Simón

El Tribuno



Aunque parezca sorprendente, en la Argentina funcionan unos 65 circos con aproximadamente 1300 artistas, y la cifra de quienes se dedican al teatro, la danza, la música u otras artes es difícil de estimar, pero sí está claro que la mayor parte de ellos trabajan en condiciones de precarización contractual, con todas las consecuencias que eso implica.

Por eso, Salta recibió esta semana la visita de Ezequiel Martínez, presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Institucionales de la Unión Argentina de Artistas de Variedades -UADAV-, para impulsar un plan nacional de regularización de los artistas y fiscalizar las empresas y entidades que contratan artistas de variedades, además de prever para el próximo fin de semana una serie de verificaciones en locales. Martínez se reunió con el secretario de Trabajo de la Provincia, Alfredo Batule, y dialogó con El Tribuno para explicar los alcances del trabajo encarado en todo el país.

La precarización laboral del ámbito artístico, como en muchos otros ámbitos, tiene cifras alarmantes...

Efectivamente, y comenzamos esta tarea de fiscalización en los dos circos más importantes de Sudamérica, Rodas y Servián, en Santa Fe, y nos encontramos con este panorama. Con el Ministerio de Trabajo de esa provincia comenzó a llevarse adelante este plan y, tras un mes y medio, logramos firmar paritarias con los empresarios después de más de 40 años. Eso permitió regularizar hasta ahora el 70% de los circenses. Debo señalar que nuestro gremio fue creado en 1951 y hoy, a través del secretario nacional Hugo del Carril, estamos llevando adelante esta etapa para tener representatividad nacional, bajo el paraguas del convenio colectivo laboral. El problema es en todo el país, y en estos días trabajamos en el NOA.

Queda claro que se trata de una cuestión de concientización empresaria...

Así es. Al principio molesta que se fiscalice, se controle, pero debo señalar que con los empresarios de circos fue tan positivo que hasta formaron una asociación civil, Circos Unidos, en el entendimiento de que se debe trabajar como corresponde. El viernes en Salta realizamos una visita al propietario de un emprendimiento artístico y le explicamos en detalle los beneficios de cumplir con el convenio colectivo 340/75, para que los empleados tengan formalidad laboral. Y aquí va el dato importante: el costo para que estén inscriptos los cinco empleados es de 1674 pesos mensuales. Esto muestra que hay falta de comunicación, pero así como hemos tenido gratificaciones, también encontramos respuestas decepcionantes de empresarios que manifestaron su desinterés por firmar contratos, ni pagar la Afip, ni nada que esté dentro de las vías legales.

¿La regularización protege tanto al artista empleado como al empleador?

A los artistas les permite ser contratados con honorarios preestablecidos y para el empresario es mucho más económico que contratar por el tipo de festival o espectáculo. Es decir que nosotros, como entidad gremial, tenemos en cuenta a ambas partes, no una en detrimento de otra.

Quien organiza un espectáculo debe saber que el costo para que un artista se suba al escenario y si pasa algo esté cubierto, es el valor de un paquete de cigarrillos. Y sin embargo hay quienes, sin vergüenza, dicen no estar dispuestos a solventar ese gasto. Por eso hemos dialogado extensamente con el doctor Batule, secretario de Trabajo provincial, quien nos ha tratado en forma extraordinaria e hicimos un acuerdo por el que apoyará que las cámaras legislativas salteñas impulsen la ley de artistas de variedades y, hasta mediados de semana, seguiremos en reuniones con otros sectores para informar, explicar y lograr que, de ahora en más, las contrataciones se hagan como corresponde. Es un trabajo arduo, pero no imposible, pero solo se trata de compromiso social.

¿Significa entonces que gran parte de los artistas, a excepción de los muy consagrados, están en los festivales prácticamente gratis o por muy poco?

Lamentablemente hay que decir que la mayor parte de ellos suben a los escenarios grandes a realizar su labor artística solo por un choripán y una gaseosa. Y nuestros artistas locales hasta terminan invirtiendo de su propio bolsillo para los gastos de traslado, de indumentaria y otros gastos.

Recuerdo las dificultades económicas de Berugo Carámbula cuando estuvo enfermo, solo por mencionar un caso, porque la obra social dejó de cubrirlo. Pero a la vez ustedes, que no tienen obra social, le dieron protección a Camerún Rodríguez, exmúsico del Cuarteto Wanabara...

Oportunamente, el secretario general Del Carril impulsó ayuda para Carámbula, y aunque no tenemos obra social, traccionamos con otros sindicatos para cubrir otros casos de situaciones complicadas. Con Camerún Rodríguez brindamos apoyo con un grupo importante de músicos salteños, a quienes los instamos a agruparnos, organizarnos y trabajar en conjunto. Hemos tomado los casos más urgentes en busca de soluciones inmediatas, porque la salud no puede esperar.

En Salta hay muchos artistas jóvenes, emergentes, que a partir de esta iniciativa de UADAV van a buscar informarse...

En los próximos días vamos a nombrar un delegado para Salta y Jujuy y lo vamos a comunicar oportunamente. Eso implica que se instalará una oficina en Salta, no obstante se mantendrá informada a la comunidad y particularmente a los artistas, respecto de todas las actividades. Porque estamos en el siglo XXI y muchos empresarios siguen pensando como en el pasado. Es imprescindible apoyar y promover a los artistas, los nuevos valores, porque tiene que haber renovación. Y por su parte, el empresario, tiene que cambiar su mentalidad, porque no solo se benefician los artistas, sino ellos mismos al brindar shows como corresponde. Esto es parte de la cultura y todos tenemos que defenderla.