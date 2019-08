Una joven madre con domicilio en Cerrillos fue hallada sin vida pendiendo de una cuerda en una sórdida habitación de un inquilinato, donde pernoctaba desde hacía unos meses.

La joven, identificada como Mirta Elizabeth Castillo de 28 años, era madre de un niño de 8, quien no se encontraba junto a ella en el lugar donde fue encontrada sin vida.

La escena que se describió tras el hallazgo con rasgos de una última o postrer decisión de la joven, es la de un supuesto suicidio.

Sin embargo, la versión de los familiares acerca de cómo se encontró el cuerpo de Mirta Elizabeth hizo girar el centro de atención hacia terceras personas.

Mirta Elizabeth Castillo

En las últimas horas de ayer la fiscalía actuante tras el pormenorizado informe forense ordenó pericias complementarias tendientes a revelar un delito, el mayor de nuestro código penal, ya que trascendió que en los músculos del cuello de la joven se habrían encontrado otras improntas, ajenas al traccionar de la cuerda que supuestamente le produjo la muerte por asfixia.

La escena de esta muerte que vuelve a aventar los fantasmas de los crímenes complejos se focalizó en un inquilinato céntrico de la localidad de Cerrillos donde la hermana de Mirta Elizabeth halló sin vida a ésta en circunstancias que se están investigando y que dejaron signos evidentes de un posible delito.

El lugar está a solo metros de la plaza principal del pueblo del Valle de Lerma, en el pasaje Macaferri.

El informe preliminar de autopsia indica como causa de muerte "asfixia por ahorcadura".

Aunque anoche una fuente confirmó la falta de certeza en el diagnóstico final por presencia de elementos impropios para la mecánica exhibida en la escena de muerte.

El caso

El cadáver de Mirta Elizabeth Castillo fue encontrado alrededor de las 20 en pasaje Macaferri, a unos 100 metros de la comisaría local.

Según trascendió Mirta Elizabeth, de 28 años, era muy conocida en el ámbito local ya que hasta hace poco tiempo era la encargada de un local de cobro de servicios.

Justamente, ese local de cobro de facturas y servicios había sido asaltado de manera violenta y demencial en dos oportunidades siendo Castillo la víctima de un cuantioso despojo de dinero.

Fuentes de la investigación deslizaron que esa fue una de las causas de su quebranto económico, pero que es el hilo conductor de otra investigación de la que no dio más detalles.

"Aparentemente estaba muy deprimida o asustada", dijo una fuente.

Aún así se sabe que estaba trabajando en una empresa de capitalización y ahorro.

El misterio no cesa y ya se sabe que habrá una investigación a fondo para esclarecer numerosos puntos oscuros que hay detrás de la muerte de una madre muy joven y trabajadora.

Vecinos

Los vecinos coincidieron ayer en que se trataba de una joven muy agradable y educada.

Algunos sostienen que habría estado atravesando una situación económica complicada o estaba siendo presionada.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se le realizó ayer en la mañana la autopsia ordenada por la Justicia, cuyos resultados dispararon una serie de diligencias investigativas que se están llevando a cabo.

El caso por su gravedad e importancia está siendo investigado por la División Homicidios de Graves Atentados.

Se espera para las próximas horas el análisis de las últimas horas de la mujer y de quienes estuvieron en el lugar horas previas al desenlace que se investiga.

Un caso más

La muerte de mujeres por causas violentas en Salta se convirtió en noticia cotidiana en los últimos años.

No alcanzan las líneas para enumerar los casos de muertes por agresiones violentas, femicidios y otras de mayor complejidad que aún no pueden develarse, a pesar de haber transcurrido muchos años.

El caso que conmovió a la localidad de Cerrillos tiene algunos elementos que desde temprana hora fueron el comentario de los vecinos y de gente que conocía personalmente a la mamá fallecida, por su actividad en una empresa de cobro de servicios, a la que acudía casi la mitad de Cerrillos.

Una fuente policial dijo que la joven había sufrido dos ataques muy graves en su Rapipago.

Dos irrupciones de motochorros y delincuentes habían calado hondo no solo en sus bienes sino en su seguridad personal.

La investigación ya está en marcha según una fuente y está destinada a esclarecer los puntos oscuros de una escena que no cerró a los ojos de los investigadores.