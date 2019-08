El frente de Actrices Argentinas se quebró y surgió uno nuevo llamado Las Bolten

Al no sentirse representadas por el colectivo feminista, un grupo se separó para crear otra rama más fiel a sus ideales.

Laura Novoa, Érica Rivas, Valeria Bertuccelli, Flor de la V y Gloria Carrá son algunas de las artistas que, tras no sentirse representadas por el colectivo Actrices Argentinas, decidieron abrir su propio espacio de contención y debate, al que bautizaron Las Bolten, en honor a la militante anarquista y feminista Virginia Bolten, fallecida en 1960.

"Nosotras somos una grupa (sic) feminista, hay muchos caminos", dijo Novoa en referencia a la creación del nuevo colectivo, en diálogo con Ángel de Brito en CNN Radio. "En el momento de dar a luz algunas informaciones está bueno agruparse y alinear. Pero no pertenezco a Actrices Argentinas, pertenezco a otra rama".

Al ser consultada sobre el motivo que produjo la separación, argumentó: "Porque el feminismo es así, es una deconstrucción permanente donde somos muy horizontales y hay muchas grupas, Actrices Argentinas y otras más. Por suerte Actrices hizo un súper trabajo y en un momento nos unió. Y después, vas reconstruyéndote, buscando tu camino".

"Todo va sumando", afirmó Laura en referencia al hecho de que existan muchos colectivos que representen a las mujeres. Y pidiendo no evaluar esta circunstancia como "lo ve el patriarcado", porque sería caer en una argumentación equivocada. "No es 'se pelearon, ¡viste que las minas son un quilombo!'", dijo.

Teleshow se comunicó con varias integrantes de Las Bolten, sin suerte en la mayoría de los casos: prefirieron no hablar. Dos de sus integrantes lo hicieron en off, y le terminaron quitando cierta relevancia al grupo: lo llamaron "chat de amigas".

"Una agrupación colectiva se organiza a través de asambleas, por consenso, con objetivos concretos", dijo una de ellas, lo que al fin no sucedería con Las Bolten, que lo integran mujeres que pertenecen a diversos colectivos. Cuatro están en Actrices Argentinas, y otras en otras agrupaciones feministas.

"El patriarcado nos quiere compitiendo y peleando entre nosotras", continuó una actriz.

"No nos interesa entrar en nada que abone a un sistema machista y patriarcal cuyo único fin es enfrentarnos y convencernos de que debemos competir entre nosotras. Somos feministas, transfeministas, pero no estamos en Las Bolten como una organización. Muchas de nosotras activamos y articulamos con otras colectivas. Todas estuvimos en Actrices Argentinas desde que se gestó. Pero algunas nos fuimos por diferentes razones", explicó otra actriz sin querer dar más detalles de los motivos por los cuales sus compañeras abandonaron Actrices Argentinas.

Por otro lado, Novoa remarcó que la discrepancia surgió a partir de que en casos como el de Flor de la V (tuvo problemas con Jorge Lanata), Érica Rivas y Valeria Bertuccelli (luego de acusar a Ricardo Darín de "destratos", no fueron apoyadas por Actrices Argentinas), y el de Natacha Jaitt (a raíz de una denuncia por violación), hubo "otra visión".

En su programa Flor de tarde, De la V había expresado también su postura respecto al colectivoque el año pasado respaldó a Thelma Fardin en su denuncia contra Juan Darthés. "Me fui hace bastante de Actrices Argentinas y fuimos un montón (quienes lo hicimos) -anunció Florencia-. Cuando sucedió lo de las marchas masivas nos unimos, y empezó la colectiva donde nos juntamos todas las semanas y se debatían diferentes temas sobre feminismo y el aborto legal seguro y gratuito. En ese momento empezó a haber una ola de confesiones, y nos conteníamos. Yo estaba viviendo una situación con Jorge Lanata, y cuando se charló en asamblea, decidieron no mezclar los temas y que no se confundiera con el proyecto de ley".

"Ahí todo bien: sacaron un comunicado y algunas me apoyaron -agregó la participante del Bailando 2019-. Después sucedió lo de Fardin, que es distinto, no tiene que ver con el aborto, ¿y cómo es? ¿Se divide la sororidad?".

Actrices Argentinas se creó hace aproximadamente un año con el fin de pedir por la ley de aborto legal, seguro y gratuito. De a poco el colectivo se fue transformando en un espacio de debate y contención para otros temas relacionados con las mujeres. En diciembre de 2018 la agrupación apoyó a Thelma Fardin en su denuncia a Juan Darthés por violación en Nicaragua, y la acompañó en la conferencia de prensa en la que hizo público su testimonio.

La semana pasada, la ex Patito feo y Laura Azcurra estuvieron en representación de Acrtices Argentinas en Chile, acompañando a Redes de Actrices Chilenas. "Compartimos y visibilizamos las mismas desigualdades que tenemos nosotras: hay muchas mujeres y hombres que plantean la necesidad de una sociedad distinta", dijeron a Teleshow.

Fuente Infobae