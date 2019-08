Los Pumas sufrieron la potencia sudafricana

Ninguna derrota en la historia del Rugby Championship fue tan dolorosa para Los Pumas como la que sufrieron ayer en el estadio Padre Ernesto Martearena. El seleccionado argentino no tuvo rumbo en los ochenta minutos de juego y cayó 46 a 13 frente a Sudáfrica, que por primera vez se consagró campeón del torneo.

Los Springboks llegaron a Salta con ese objetivos, ser campeones del Rugby Championship justo en el año donde se juega el Mundial. El título conseguido ayer puede potenciar aún más a los sudafricanos de cara a la cita mundialista que se desarrollará en Japón desde el próximo 20 de septiembre.

Australia quedó en segundo lugar por su triunfo de ayer en condición de local frente a Nueva Zelanda por 47 a 26 y cerró las posiciones Argentina con tres caídas en la reciente edición.

No hay excusas que sirvan para justificar la débil actuación argentina en el Marteareana. El equipo que dirige Mario Ledesma siempre corrió desde atrás, cuando tuvo la posibilidad de descontar perdió la pelota y casi siempre perdió en el scrum.

Argentina arrancó de manera optimista porque a los 2 minutos Santiago Cordero logró apoyar en el ingoal rival, tras aprovechar un kick de Nicolás Sánchez, pero de ahí en más Sudáfrica presionó y comenzó a inclinar la balanza.

Un tremendo jugador como es Handre Pollard fue el que manejó a los Springboks, ayudado por la estrategia de Faf De Klerk y aprovechando los errores de Los Pumas que cayeron en la telaraña que tejieron los sudafricanos.

En pocos minutos Sudáfrica apoyó con autoridad en el ingoal argentino a través de Mbonamni, y después Los Pumas cometieron muchos errores y penales, que Pollard sacó mucho provecho.

Desordenados, sin rumbo y con malas decisiones ofensivas, Los Pumas no lograron nunca entrar en partido, perdieron en el scrum y se vieron abrumados por el poderío sudafricano, que llegó a Salta a buscar el título.

El primer tiempo terminó con un try de Pollard, para que la visita se vaya con una ventaja de 11 puntos, que se irían aumentando con el correr de los minutos en el complemento.

Si bien en el segundo tiempo Los Pumas intentaron achicar distancias, y de hecho tuvieron tres ocasiones muy claras a partir de un line-out muy cerca del ingoal, la férrea defensa de los Springboks, que en ese lapso perdieron por amonestación a De Klerk, mantuvieron el tanteador sin quiebre.

La respuesta de Sudáfrica llegó con fuerza, porque tras una buena jugada individual de Franco Mostert, que arremetió a pura potencia, dejó a Pollard libre para un nuevo try.

Esa jugada ya inclinó la balanza por completo para el lado visitante, que volvió a marcar try con Makazole Mapimpi por la punta izquierda luego de una gran jugada colectiva, y luego con otro try a cargo de Cheslin Kolbe, tras pase de Du Toit.

La mala actuación de Los Pumas genera preocupación a poco más de un mes del inicio del Mundial. En una semana los mismos equipos que ayer jugaron en nuestra ciudad se enfrentarán en Pretoria y de ahí solo habrá que esperar el inicio del Mundial.