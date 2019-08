Medrán: “Estoy muy conforme, hubo intensidad”

Pasó la primera prueba seria para Central Norte frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y pese a la derrota por 3 a 1, el cuerpo técnico se retiró conforme con la producción del equipo en tierras jujeñas.

El técnico del cuervo, Ezequiel Medrán, hizo un análisis de la presentación de su equipo frente al lobo jujeño que debutará la próxima semana en la Primera Nacional.

“Estoy muy conforme, hubo una intensidad importante, una idea clara de juego, la verdad que muy bien. Hubo sesenta a setenta minutos al ritmo que quería y los últimos veinte minutos sentimos el desgaste del partido y el cansancio normal de una pretemporada intensa que se hizo, la verdad que no aflojamos en ningún momento”, le comentó Medrán a El Tribuno.

El entrenador también remarcó la diferencia que hubo entre Central Norte y Gimnasia de Jujuy con respecto a las pretemporadas de ambos equipos.

“Venimos desde el 15 de julio trabajando con turnos fuertes y a partir de la semana que viene empezamos a trabajar en lo futbolístico para llegar bien al 1 de septiembre, pero realmente quedé conforme con el trabajo, enfrentamos a un equipo que ya está listo para el debut en su respectivo torneo. Solo molesto por el tema del resultado porque nos vimos perjudicados que nos anulen el 1 a 0, después un penal claro a Martínez (Ronaldo), que el árbitro no lo cobra. Fuimos para que ellos tengan el partido despedida con su gente y había que un resultado que tenía que beneficiarlos. Ahora hay que ponerse más fino en la parte futbolística”, sintetizó DT azabache.

Este amistoso frente a Gimnasia de Jujuy también le sirvió al cuerpo técnico para analizar uno por uno a los jugadores de todo el plantel.

“Nos enfocamos en cuanto al partido que todos los chicos tengan minutos de juego, los treinta y dos jugadores que fueron jugaron todos, más allá de la importancia del partido, la intención era darle rodaje y que todos se sientan importantes y que tengan sus minutos de juego”.

Central deberá ajustar algunos detalles como en defensa, si bien fue el primer amistoso formal, es un llamado de atención los dos goles que recibió el cuervo vía aérea y del mismo jugador (Matías Córdoba) que cabeceó sin marcas.

El cuervo retornará mañana a los entrenamientos en el estadio Dr. Luis Güemes y el cuerpo técnico espera por la llegada de al menos dos refuerzos más para retirarse del mercado de pases. Hasta el momento no llegó el tercer arquero que pretende Medrán y el nueve de área se confirmaría en los próximos días.

Cabe destacar que hasta que el cuervo debutará el 1 de septiembre ante a Juventud de Gualeguaychú, como visitante.