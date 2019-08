La escalada del dólar generó mucha incertidumbre en los empresarios

La desmesurada escalada del dólar tras el triunfo del kichnerismo en las elecciones PASO 2019 golpeó duro a los sectores del comercio de Salta. Es que la mitad de los comerciantes salteños adquieren sus productos en dólares y ayer no querían venderlos porque los proveedores no les respondían el teléfono o se negaban a comerciarles los bienes.

Con la divisa, que por momentos pisó los 60, habían propietarios de negocios, con mucha incertidumbre, que por momentos se debatían entre abrir o no las puertas de sus comercios. Expresaron que el sector piensa siempre en el día a día y que las expectativas estaban puestas en el Día del Niño, pero que ahora el panorama es muy dudoso.

Entre los principales comercios afectados están las jugueterías, que tienen la mitad de la producción importada. Por eso debaten si abren y venden a valores inciertos, o cerrar y esperan.

Desde la Cámara de Comercio de Salta manifestaron: "La situación es complicada. No hay información. El dólar sube. Todos sabíamos que quien sacara 42 puntos quedaba muy cerca de ser presidente. Acá hubo alguien que sacó 47 entonces lo ideal sería que se reúnan los economistas de ambos equipos, de Fernández y de Macri, y planifiquen en conjunto para sacar la Argentina adelante porque los que estamos en medio del sandwich somos nosotros".

"Nos hubiese gustado que anoche (por el domingo) en vez de ir a dormir hubieran planificado una transición o cómo pasarán de acá hasta fin de año, porque la realidad es que nosotros hoy (por ayer) tenemos que abrir el comercio", agregaron.

Industriales

Desde la Unión Industrial de Salta expresaron que para el sector lo que se vive en este momento es un mayor nivel de incertidumbre y dudas sobre lo que pasará a futuro.

"Nosotros, desde nuestra área siempre pensamos a largo plazo. Apelamos al mejor entendimiento de los líderes políticos que hoy en día fueron apoyados con el voto popular de una forma o de otra y pedimos transitar un camino ordenado, en forma pacífica, seria, donde tengamos que establecer algunos consensos básicos como para que desemboquemos definitivamente en las elecciones de octubre y eventualmente en un balotaje", sostuvo el director Ejecutivo de la Unión Industrial de Salta, Abel Fernández Castro.

El directivo hizo hincapié en el cuidado de las fuentes de empleo que tiene que haber. "Es importante que haya un comportamiento de cuidado del empleo y las empresas. Nosotros nos fijamos en eso, que durante estos tiempos de incertidumbre haya muchísima sensatez. Tenemos que cuidar lo que después va a quedar, es decir, las empresas y los empleos".

En el sector de la construcción también reina la incertidumbre y el panorama es complejo. El presidente de la Delegación Salta de la Cámara Argentina de la Construcción, Jorge Banchik, explicó que "mucha gente no debe querer vender ni comprar nada para ver qué es lo que va a pasar el día de mañana, que sucede con el dólar". A modo de ejemplo citó al que vende hormigón o el que hace algún tipo de servicio. "Si venden luego tienen que reponer la mercadería y no saben cómo harán, entonces hasta que no tengan un valor o un piso de referencia será complicado moverse", afirmó.

"Señales claras"

El empresario añadió: "Sería importante dar señales claras a la gente porque la verdad que hoy no las tenemos. Las encuestas que habían hablaban de una diferencia totalmente distinta a la que se dio en las elecciones PASO, entonces eso hace que realmente no haya un viso de seriedad donde vos puedas plantear algo puntual y como todavía faltan las elecciones de octubre van a haber dos meses en los que realmente creo que va a haber bastante incertidumbre. Vamos a tener que sufrir un montón de sinsabores".

Por otra parte, desde el sector minero aseguraron que sus miembros no se han reunido aún para tratar el tema y que lo harán próximamente.

"Obviamente se genera un nuevo panorama hacia futuro que va a tener que ser estudiado no solamente por el sector minero, sino también por las empresas contratistas y todo lo que trae aparejado", indicó el presidente de la Cámara de la Minería de Salta, Facundo Huidobro.

"Frente a estos resultados es imperativo mantener la gobernabilidad y la coherencia. Esto se logra a través de la prudencia y cautela de ambos partidos. Los inversores necesitan tener un panorama sin turbulencias", finalizó.