Álvaro Pérez: “Hoy la Argentina no le genera confianza a nadie, no está claro el futuro”

Tras la sacudida que sufrió el mercado cambiario luego de las elecciones primarias del domingo aún no existen muchas certezas sobre lo que deparará el futuro económico del país y más aún qué pasará en Salta y el resto de la región, donde las crisis económicas suelen tener un peor impacto.

El contador y asesor financiero Álvaro Pérez brindó un panorama a El Tribuno sobre el escenario volátil que se presenta en una economía con alta dependencia del dólar y con ciudadanos que “tenemos dolarizada nuestra cabeza porque no confiamos en los políticos”, según dijo el titular de la consultora Finex.

¿Cuál es el primera mirada sobre el terremoto que sufre el mercado cambiario tras las PASO?

La volatilidad destruye todo lo que tiene que ver con las expectativas. Hace que el sistema de precios relativos y la decisiones no se puedan tomar con una base cierta, entonces ayer fue un día para esperar simplemente y mirar qué pasa.

¿Y qué puede pasar justamente?

Y la verdad es que hoy nadie tiene claro el futuro, porque tampoco se salió a decir nada. Nosotros tenemos una noticia que es la elección de ayer (el domingo) y nada más y en base a eso los agentes económicos tomaron decisiones, de dolarizar sus carteras, de vender sus activos en pesos y tratar de posicionarse en dólares. El Banco Central salió a intervenir, que esa era una duda.

Y eso es bueno...

Y hasta ahora es todo incierto, no sabemos si es bueno o malo. Lo cierto es que con eso bajaron el precio estimado del dólar. Lo hicieron con cuatro licitaciones, con 200 millones de dólares vendidos, más lo que vende diariamente el Tesoro, que son otros 60 millones de dólares. Subieron 10 puntos la tasa de interés o sea que le metieron herramientas para bajar la volatilidad del dólar. Seguramente tendremos algunas noticias que tendrán que ver más con lo político y con alguna medida económica.

¿La solución estaría más por el lado político que por la intervención que pueda hacer el Banco Central?

Esto es un problema político y tiene que resolverse desde lo político, en el sentido que el mercado veía en la figura de Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner) una posición radicalizada como la que tuvimos en la última parte del segundo mandato de Cristina, con cepo, siguiendo el default, con la pelea de “patria o buitres” y todas esas cosas. Entonces lo que hace el mercado es sobrestimar todo eso y automáticamente intenta protegerse tomando una reacción quizás exagerada, digo quizás porque hasta ahora no lo sabemos hasta donde. A todo eso se intentó poner en precio. Capaz que si mañana (por hoy) hay un entendimiento la situación mejore, porque tampoco creo que le conviene a ningún argentino que esto salga mal y Alberto Fernández estimo que también es argentino. Tienen que trabajar de una forma ordenada y cohesionada para llegar al cambio de mandato, si es que los resultados del domingo es una tendencia definitiva. Una política que siente las bases para el desarrollo tiene que ver con cuestiones económicas, morales, éticas, de una visión de país de largo plazo, que siempre se les reclama a los políticos, pero cuando llegue el momento de hacerlo, la sociedad le da la espalda al político que intenta tener política de largo plazo. Esas políticas de largo plazo son tener, por ejemplo, tasas de interés positiva, por encima de la inflación, ser consistentes y no volanteando de acuerdo a lo que son los momentos políticos sino en una línea de conducta asumida. Hoy la Argentina no tiene eso y vamos parchando arriba de otro parche y no le generan confianza a nadie.

¿Quiénes son los actores del llamado “mercado” que están provocando esta crisis?

El tema es que hay poca información sobre eso para el público de a pie. Te doy un ejemplo, yo tengo un seguro de autos y esa compañía es uno de los principales actores del mercado de capitales argentino. Es decir que yo, indirectamente, a través de las compañías de seguro soy uno de los actores del mercado. No es alguien con un sombrero americano con la cara de Lincoln quien le hace esto al país. Se lo hacemos nosotros, son ahorristas que se llevan de a mil millones o dos mil millones de dólares por mes a los colchones. Es mi abuelita que cobra la jubilación y se compra 20 o 50 dólares. Todos hacemos el mercado. Lo digo porque existe el planteo de que a la final el negocio se lo hicieron los bancos, las Leliq es un negocio de los bancos o son grupos concentrados, los amigos de Macri, etcétera, pero no es tan así, de que la decisión la toman cinco personas en el mercado, la toma una sociedad que no confía, porque si confiará las personas que conocemos, nuestros amigos o familiares ahorrarían en pesos, pero ahorramos en dólares. Tenemos dolarizada nuestra cabeza porque no confiamos en los políticos. Y como los políticos nos dan muestras para que no confiemos, nuestra economía argentina no tiene moneda y hasta que no se recupere la confianza no vamos a volver a tenerla. Todo esto es muy difícil para los años que vienen.

El kirchnerismo tampoco tenía esa confianza en la moneda, pero tenía un cepo...

El escenario es complicado en términos monetarios, porque si nadie quiere pesos y todos queremos dólares y de repente no se pueden comprar dólares provoca los mercados paralelos extremos, donde vale 50% más el dólar paralelo y después no hay ahorro en el país por lo tanto no hay inversión y entramos en un círculo depresivo donde las industrias no tienen energía, donde nadie invierte en el sector privado.

¿Pudiste ver alguna propuesta económica del Frente de Todos?

No se vio nada. El principal speech que dicen es “prender el motor de la economía”, pero el crecimiento es exógeno, es decir uno se puede bañar, vestir bien y perfumarse pero no conseguir pareja. Entonces decir que arreglandote va a conseguir pareja es una falacia. Necesitas generar otras condiciones. No hay un programa económico que el equipo de Alberto Fernández ponga sobre la mesa y todos podamos evaluar. Si eso pasa estaría buenísimo porque las expectativas se calmarían y pueda asumir con una nueva confianza. Pero si se manifiestan solo cuestiones de deseo, de arenga, me parece de que no se va construir una expectativa del futuro del país, a esta altura.

¿Cuáles fueron los errores económicos que llevaron a Macri a esta derrota?

Los argentinos suelen votar en sintonía a los niveles de consumo y de salario. Que la gente haya perdido su poder adquisitivo fue fatal para Macri y es verdad lo que decía el peronismo sobre que la gente no come asfalto. Las cosas que son importantes para otras sociedades, en Argentina se demostró que no tienen la misma valoración, la corrupción no es tan importante, importa que el ciudadano no llega a fin de mes. Sumado a no aclarar bien cómo recibieron el país, después lo lento del gradualismo y ahora no entender la idiosincrasia y cuáles son los motores de votos que tiene el país.