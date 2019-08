Alberto Fernández rechazó reunirse con Mauricio Macri: "No tiene sentido"

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se refirió este miércoles 14 de agosto al anuncio de Mauricio Macri de un paquete de medias económicas que el Gobierno buscará llevar a cabo tras la derrota de Juntos por el Cambio en las PASO. "Me parece bien que el Gobierno intente congelar el precio de combustibles y alimentos, pero también creo las medidas son tardías y sin considerar las consecuencias. Yo voy a ayudar en todo lo que pueda, pero el presidente es quien debe gobernar", expresó en declaraciones a El Destape Radio, y recalcó: "Es como el padre nuestro que rezan los ateos antes de morir, no sirve". "El Presidente esta en un momento difícil y yo lo entiendo, pero se nota que no está convencido de lo que está haciendo y ahora debe primar su rol como presidente y no como candidato", expresó, y aseguró que "(Macri) necesitó que dos terceras partes de la Argentina voten en contra para que se diera cuenta de lo que había hecho. Lo que hace lo hace por necesidad electoral y no por convicción".

LE PUEDE INTERESAR Las redes se llenaron de memes tras el discurso de Macri: "Juan Domingo Perdón" Máximo Kirchner declaró una fortuna de 143 millones de pesos: ganó 50 millones en un año

En este marco, Alberto Fernéndez aseguró: "No tiene sentido que nos reunamos porque yo concibo otro país. Le ruego que por la gravedad de la situación prime su condición de presidente, que gobierne y en eso tengan la plena certeza de que lo voy ayudar". Y concluyó: "Con esta demanda de dólares nos vamos a quedar sin reservas de libre disponibilidad. El presidente sabe que cuenta con mi ayuda para que termine su mandato. Debe terminarlo y no debe estar puesto en duda". Este miércoles, Macri anunció -entre otras medidas- un aumento del salario mínimo, lo que supone el segundo en este 2019. Para definir el porcentaje final de suba, el Gobierno informó, además, que va a convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, del que participan el Estado, los trabajadores y las empresas. Además, el Gobierno buscará congelar por 90 días el precio de la nafta y los combustibles. "Las medidas tienen un costo fiscal cercano a los 40.000 millones de pesos. Se asignarán partidas para la atención de estas erogaciones sin afectar el objetivo de resultado primario establecido en el Presupuesto", se indicó en un comunicado difundido desde Presidencia.

(Fuente www.perfil.com).